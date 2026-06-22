世界盃｜多項數據邁向新紀錄？包括球員最唔想事件

卡尼夏蘭特將成國家隊首席世界盃射手 而卡尼也有望打破連尼加（Gary Lineker）的世界盃入球數字，成為英格蘭在世界盃入球最多的球員，他在對克羅地亞的2個入球，已為他追平連尼加的10球紀錄。至於C朗，也將會繼續成為最年長上陣的場區球員，同時他只要取得1個入球，就可以成為史上首個6屆賽事都有入球的球員，而這將是美斯難以打破，因為美斯都已表明下屆難以參賽。至於挪威的艾寧夏蘭特（Erling Haaland），因為撕威參與世界盃之前只有3次，故此他對伊拉克梅開二度，已令他追平挪威世界盃最多入球的射手，餘下他入多1球都已經是歷史。

佛德角門將的禾仙夏（Vozinha），因為母親赴美的故事而成為華語圈的熱門。這位40歲門將在之前對西班牙力保不失，不單令他成為世界盃史上最年長初次上陣的球員，也是世界盃最年長保持清白的門將。雖然在對烏拉圭失了2球，不過他只要在下一場對沙特阿拉伯都保持不失球，又將刷新紀錄。

7個烏龍波史上第二多 然而，今屆還有2個球員非常尷尬的紀錄在等待被破，其中一個是烏龍球。直至今日（22日）的比賽為止，分組賽已有7個的烏龍球，是僅次於2018年俄羅斯世界盃的12個烏龍球，在場數及隊數都增加之下，今屆要入多6球烏龍球可能並不困難。而史上其實只有5次世界盃沒有烏龍球，不過對上一次已是1990年。世界盃史上烏龍球其實只有61個，而史上烏龍球最多的球隊是墨西哥，有4球，而最受惠的是法國，賺了6球。至於今屆美國隊已收獲2個烏龍球，為球隊取得出線，他們史上受惠過5次，還有機會追上法國。

另一個尷尬紀錄，可能是紅牌。今屆賽事至今已經有6面紅牌，超越了上2屆決賽周卡塔爾及俄羅斯各4面。而歷史上最多紅牌的一屆，是2006年，合共28張紅牌。在場數多了，還有新的規則和視像助理裁判（VAR）的協助，雖然目前仍然長路漫漫，但這數據也有機會可以追上。