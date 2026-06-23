世界盃｜ 美斯打破世盃入球紀錄！　阿根廷輕取奧地利出線

世界盃 J 組上演榜首大戰，由兩隊首仗順利勝出的球隊—阿根廷對陣奧地利。經過上場對阿爾及利亞大演帽子戲法後，美斯（Lionel Messi）距離史上世盃入球最多紀錄就只差一球。
雖然於比賽較早階段射失十二碼，但無阻「球王」破紀錄，上下半場各入一球，帶領阿根廷以 2:0 淨勝奧地利，個人世盃總入球來到 18 球。
雖早早十二碼失機 無阻美斯成為歷史第一人
今場美斯只要再入一球，便能寫下歷史新一頁，成為世界盃歷史上入球最多的球員。早早開賽 9 分鐘便迎來機會，拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）於禁區內被侵犯，美斯主射十二碼卻宴客，錯失打破紀錄良機。
歷史一刻，終於在比賽 39 分鐘來臨。阿根廷左閘法根度麥甸拿（Facundo Medina）上前助攻，傳中予禁區頂的美斯輕鬆射入。征戰六屆世盃決賽週，這是美斯第 17 個入球，打破德國傳奇前鋒高路斯（Miroslav Klose）於 2014 年所創下的紀錄。
美斯射失十二碼一刻：
美斯下半場再入一球 立即推高入球紀錄
換邊後，阿根廷攻勢明顯放緩，而奧地利亦沒有製造到具威脅的攻勢，全場僅一次中龍門射門。
今場達拉斯球場（Dallas Stadium）全場爆滿，見證歷史時刻。臨完場前美斯門前再入一球，將剛打破的紀錄刷新至 18 球。
全取三分的阿根廷，賽後以六分排在 J 組榜首，已經確定出線資格。只要稍後時間約旦對阿爾及利亞不勝，便能提早一輪宣佈以首名出線。