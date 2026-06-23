世界盃｜美斯打破高路斯入球紀錄！阿根廷輕取奧地利出線

世界盃J組上演榜首大戰，由兩隊首仗順利勝出的球隊—阿根廷對陣奧地利。經過上場對阿爾及利亞大演帽子戲法後，美斯（Lionel Messi）距離史上世盃入球最多紀錄就只差一球。

雖然於比賽較早階段射失12碼，但無阻「球王」破紀錄，上下半場各入一球，帶領阿根廷以2:0淨勝奧地利，個人世盃總入球來到 18 球。