世界盃｜ C朗連續六屆入球破紀錄　葡萄牙贈烏茲別克五蛋

世界盃｜ C朗連續六屆入球破紀錄 葡萄牙大勝烏茲別克

於今屆世界盃之前，基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo，C朗）已經連續五屆在世盃取得入球。只要在今屆賽事取得入球，便能成為歷史首位達成連續六屆入球的球員。 儘管上場對剛果民主共和國未如人意，但這位「葡萄牙球王」再接再厲，終於在今場面對烏茲別克梅開二度，帶領葡萄牙以 5:0 大勝，並將另一個歷史紀錄收入囊中。

C朗破歷史紀錄威盡 烏茲別克「世界波詐糊」 上場僅被剛果民主共和國逼和的葡萄牙，今場對陣烏茲別克勢要全取三分。開賽僅 6 分鐘，葡萄牙便率先取得入球，祖奧簡些路（Joao Cancelo）右路傳中，C 朗拿度接應門前勁射破網。C 朗入球後甚為激動，因為這個入球令他成為連續六屆世界盃入球的歷史第一人。 葡萄牙於 17 分鐘在禁區頂獲得一個離門非常近的罰球，正當每個球迷都認為將會由 C 朗主射時，紐奴文迪斯（Nuno Mendes）以一記割草式勁射，為葡萄牙擴大領先優勢至 2:0。烏茲別克於 29 分鐘由簡尼伊夫（Azizjon Ganiev）射入遠射「世界波」，但球證重看視像助理裁判（VAR）重播後，判決在入球前費蘇拉伊夫（Abbosbek Fayzullaev）犯規在先，故入球無效。

C朗差點半場帽子戲法 卡胡辛洛夫護空門壞好事 葡萄牙憑著 39 分鐘一次反擊機會，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）直線傳予 C 朗單刀射入，C 朗個人梅開二度並將領先優勢擴大至三球。 臨完半場前 C 朗曾有機會上演帽子戲法，接應傳中後單刀笠射，可惜被效力曼城的烏茲別克中堅卡胡辛洛夫（Abdukodir Khusanov）護空門，上半場葡萄牙以 3:0 領先。

重溫 C 朗六屆入球紀錄：

烏茲別克入「烏龍球」 葡萄牙五球大勝吐烏氣 換邊後葡萄牙繼續狂攻，及至 60 分鐘般奴費南迪斯開出「地波」角球，一輪門前混戰後，皮球由烏茲別克中堅卡胡辛洛夫身上反彈，烏茲別克門將尼馬杜夫（Abduvohid Nematov）不慎將球撲入自己龍門，這個「烏龍球」令葡萄牙領先至 4:0。 臨完場前葡萄牙再入一球，尼路臣施美度（Nelson Semedo）右路傳中，予拉菲爾利奧（Rafael Leao）近射抽入，兩名後備入替的葡萄牙球員為球隊「埋齋」，以 5:0 大勝對手，一洗上場頹風。

葡萄牙全取三分後，將會暫時超越稍後開賽的哥倫比亞，以 4 分排在 K 組榜首。而 K 組最後一輪賽事，正正將會由葡萄牙對陣哥倫比亞，上演一場爭奪首名出線資格的關鍵戰。