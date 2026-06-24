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體育
出版：2026-Jun-24 10:29
更新：2026-Jun-24 10:29

世界盃｜C朗承認經歷黑暗一周 稱贏波是面對批評最佳回應

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世界盃｜C朗承認經歷黑暗一周 稱贏波是面對批評最佳回應

世界盃｜C朗承認經歷黑暗一周 稱贏波是面對批評最佳回應

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基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo，C朗）在今屆世界盃首戰對剛果民主共和國「食白果」，加上美斯、麥巴比、夏蘭特入球停不了，承受極大壓力。今晨C朗對烏茲別克梅開二度，助葡萄牙以5︰0大勝，令他鬆一口氣。

23年來皆以表現回應批評

C朗在比賽時向鏡頭說「我回來了」（I’m back），賽後再回應︰「神令我們努力有回報，經歷了困難及黑暗的一周，感覺像我已經一早掛靴，但我堅持住了。說我回來了是以免大家忘記，23年來職業生涯都是如此，總有人說『C朗完了、他太老了』。但今場賽果是我和隊友們面對批評的最佳回應。」

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世界盃2026，C朗拿度對烏茲別克梅開二度（AP） 世界盃2026，C朗拿度對烏茲別克梅開二度（AP） 世界盃2026，C朗拿度對烏茲別克梅開二度（AP） 世界盃2026，C朗拿度對烏茲別克梅開二度（AP） 世界盃2026，C朗拿度對烏茲別克梅開二度（AP） 世界盃2026，C朗拿度對烏茲別克梅開二度（AP）

6屆決賽周皆有入球成為歷史第一人，C朗回應指球隊成績最重要︰「破紀總是高興，但我的目標是為葡萄牙取得好成績，目前而言是出線，兩場取得4分相信出線無問題。只要團結一心，可以走到很遠。」

C朗IG Post獲近1700萬Likes

教練馬天尼斯大讚C朗是完美隊長︰「他是國家隊的的榜樣，每日都想進步，為更衣室帶來正面態度。」而隊友般奴費南迪斯則說︰「C朗為入球而生，我們也需要c朗去入球，他對入球非常飢渴。很多人因為C朗而支持葡萄牙，為我們帶來更大動力。」C朗賽後立即在IG上載「SIUUUUUUU」慶祝動作圖片的帖文，附上ESTAMOS AQUI!（We are here）Caption，未夠半日已獲近1700萬Likes。

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葡萄牙將在6月28日早上7時半於K組最後一場對哥倫比亞。

重溫C朗六屆入球紀錄：

2006世界盃：C朗拿度1入球。（美聯社） 2010世界盃：C朗拿度1入球。（美聯社） 2014世界盃：C朗拿度1入球。（美聯社） 2018世界盃：C朗拿度4入球。（美聯社） 2022世界盃：C朗拿度1入球。（美聯社） 2026世界盃：C朗拿度2入球（暫時）。（美聯社）
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