世界盃｜C朗承認經歷黑暗一周 稱贏波是面對批評最佳回應

C朗在比賽時向鏡頭說「我回來了」（I’m back），賽後再回應︰「神令我們努力有回報，經歷了困難及黑暗的一周，感覺像我已經一早掛靴，但我堅持住了。說我回來了是以免大家忘記，23年來職業生涯都是如此，總有人說『C朗完了、他太老了』。但今場賽果是我和隊友們面對批評的最佳回應。」

6屆決賽周皆有入球成為歷史第一人，C朗回應指球隊成績最重要︰「破紀總是高興，但我的目標是為葡萄牙取得好成績，目前而言是出線，兩場取得4分相信出線無問題。只要團結一心，可以走到很遠。」

C朗IG Post獲近1700萬Likes

教練馬天尼斯大讚C朗是完美隊長︰「他是國家隊的的榜樣，每日都想進步，為更衣室帶來正面態度。」而隊友般奴費南迪斯則說︰「C朗為入球而生，我們也需要c朗去入球，他對入球非常飢渴。很多人因為C朗而支持葡萄牙，為我們帶來更大動力。」C朗賽後立即在IG上載「SIUUUUUUU」慶祝動作圖片的帖文，附上ESTAMOS AQUI!（We are here）Caption，未夠半日已獲近1700萬Likes。