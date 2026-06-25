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體育
出版：2026-Jun-25 08:02
更新：2026-Jun-25 10:03

世界盃｜尼馬後備上陣激動落淚！巴西三球大勝蘇格蘭首名出線

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世界盃｜尼馬首度亮相！　巴西三球大勝蘇格蘭首名出線（路透社）

世界盃｜尼馬首度亮相！　巴西三球大勝蘇格蘭首名出線（路透社）

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世盃 C 組上演最後一輪賽事，焦點比賽為從未打入世盃淘汰賽的蘇格蘭，對陣五屆冠軍得主巴西。

今場巴西贏得輕鬆，憑著雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）梅開二度，以 3:0 大勝蘇格蘭，而巴西球星尼馬（Neymar）更於下半場後備入替，終於在今屆美加墨世盃亮相。

尼馬後備上陣，完場時激動落淚。 巴西球星尼馬於下半場後備入替，於今屆世盃首度上陣。（路透社） 巴西球星尼馬於下半場後備入替，於今屆世盃首度上陣。（路透社） 巴西球星尼馬於下半場後備入替，於今屆世盃首度上陣。（路透社） 巴西球星尼馬於下半場後備入替，於今屆世盃首度上陣。（路透社） 巴西球星尼馬於下半場後備入替，於今屆世盃首度上陣。（路透社） 巴西球星尼馬於下半場後備入替，於今屆世盃首度上陣。（路透社） 巴西球星尼馬於下半場後備入替，於今屆世盃首度上陣。（路透社） 尼馬與雲尼斯奧斯擁抱。（路透） 尼馬賽後與家人一同慶祝贏波。（路透） 尼馬後備上陣，交出3次關鍵傳送。（AP）

雲尼斯奧斯半場連入兩球　蘇格蘭後場失誤累事

爭取首次於世界盃出線淘汰賽的蘇格蘭，於開賽後不久便因一次後場失誤而鑄成大錯，史葛麥堅拿（Scott McKenna）於 7 分鐘後場傳球被拉恩域陀（Rayan Vitor）截到，皮球反彈至禁區入雲尼斯奧斯腳下，這位效力皇家馬德里的翼鋒扭過門將後射入空門，為巴西領先 1:0。

蘇格蘭於 22 分鐘再次出現後場失誤，積亨特利（Jack Hendry）於自家禁區外被雲尼斯奧斯從後偷球，這名巴西入球功臣單刀射入。然而當球證重看視像助理裁判（VAR）的慢鏡後，認為雲尼斯奧斯犯規在先，故入球無效。雲尼斯奧斯與積亨特利的接觸相當少，球證判決值得商榷。

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臨完半場前，雲尼斯奧斯再入一球，接應般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）的傳中門前頭槌頂入，個人梅開二度並為巴西擴大領先優勢至 2:0 到半場。

蘇格蘭後場失誤累事，巴西雲尼斯奧斯上半場梅開二度（路透社） 蘇格蘭後場失誤累事，巴西雲尼斯奧斯上半場梅開二度（路透社） 蘇格蘭後場失誤累事，巴西雲尼斯奧斯上半場梅開二度（路透社） 蘇格蘭後場失誤累事，巴西雲尼斯奧斯上半場梅開二度（路透社） 蘇格蘭後場失誤累事，巴西雲尼斯奧斯上半場梅開二度（路透社） 蘇格蘭後場失誤累事，巴西雲尼斯奧斯上半場梅開二度（路透社） 蘇格蘭後場失誤累事，巴西雲尼斯奧斯上半場梅開二度（路透社） 蘇格蘭後場失誤累事，巴西雲尼斯奧斯上半場梅開二度（路透社） 蘇格蘭後場失誤累事，巴西雲尼斯奧斯上半場梅開二度（路透社）
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尼馬終於上場　球場歡呼迎球星回歸

下半場蘇格蘭重獲不少攻勢，但始終在埋門處理仍然稍為遜色，未能將組織轉化為入球。

來到 60 分鐘，蘇格蘭形勢雪上加霜。巴西憑著一次簡單組織，般奴古馬雷斯接應中場中路傳球，於禁區內橫傳予馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）射入，為巴西領先到 3:0。

眾多巴西球迷日夜盼望，球星尼馬終於 76 分鐘後備入替，首度於今屆世盃上陣。當他後備入替時，全場掌聲雷動，最終巴西維持 3:0 比數，以一場大勝完成分組賽。

根夏入球後做出招牌慶祝動作。（路透社）

根夏入球後做出招牌慶祝動作。（路透社）

世界盃2026 C組巴西大軍名單 世界盃2026 C組蘇格蘭大軍名單 世界盃2026 C組摩洛哥大軍名單 世界盃2026 C組海地大軍名單

今場巴西大勝三球，賽後與摩洛哥同得 7 分，而巴西憑著較佳得失球排首名出線，將會對陣 F 組次名。反觀蘇格蘭僅得三分，而得失球卻是負三球，於最佳第三名排行不容樂觀。

尼馬交出3次關鍵傳送

14分鐘交出3次關鍵傳送的尼馬賽後激動落淚，多次以球衣抹眼淚，及後與妻子及子女深情擁抱。事隔980日再穿上巴西球衣上陣的他賽後表示︰「我心跳加速非常緊張，但很高興，一切都很好，非常完美。」巴西教練安察洛堤亦很滿意賽果︰「每個球員都踢得好，沒有失球，很多方面都是好消息，包括尼馬上陣，對球隊很大幫助。」

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巴西將在6月30日凌晨1時出戰32強，對手是F組次名即日本、荷蘭或瑞典。

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