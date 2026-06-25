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體育
出版：2026-Jun-25 17:07
更新：2026-Jun-27 14:35

世界盃｜解構小組第三名形勢　南韓需求餘下3組齊打救（更新）

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南韓不敵南非後，孫興民抱頭離場。(路透社)

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世界盃分組賽的最後一輪展開，頭3個分組已定出6支的小組首次名，不過因為今屆淘汰賽增至32強，故此有8支小組第3名出線。目前瑞典、厄瓜多爾、波斯尼亞、巴拉圭及塞內加爾肯定成為其中5支最佳第3名，餘下只有3組的比賽，南韓及伊朗能否取得最後入場券，要看最後3組結局，然而阿爾及利亞或剛果民主共和國取分，南韓都出局，而蘇格蘭已確定與烏拉圭出一同「執包袱」。

在A至I組的9組賽事完成後，塞內加爾已經成為新的出線指標，因為他們肯定在伊朗、南韓、蘇格蘭及烏拉圭之上，意味着取得4分的球隊肯定出線，而3分的球隊要計得失球，伊朗得失球0，入球3，所以取得3分都不一定過到。而南韓同樣只有3分，目前他們最大機會是看J組的阿爾及利亞，根據奧地利主帥蘭歷克（Ralf Rangnick）表示，球隊不會尋求與對手打和雙雙出線，但實際還是看現場表現。

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奧地利阿爾及利亞聲稱拒踢默契波

在J組，奧地利與阿爾及利亞分別有3分，可是兩隊在最後一輪對賽，意味着阿爾及利亞贏波會取得第2名，輸波會得第3，而和波有機會同樣取得4分，奧地利會因此次名晉級，而阿爾及利亞成為另一支最佳第3名，這會是皆大歡喜的結局。雖然蘭歷克與阿爾及利亞的柏高域（Vladimir Petkovic）都稱不會打「默契波」，但是球員在場內會否付出全力也是疑問。

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阿爾及利亞最後一仗賽和就可以出線。(路透社)

民主剛果和波都唔掂

K組形勢混亂，不過最後一輪哥倫比亞對葡萄牙，其實就算葡萄牙輸波，一樣4分出線，因此焦點放在剛果民主共和國對烏茲別克，如果烏茲別克保持不敗，剛果民主共和國就不夠分晉級，而烏茲別克因為得失球負7，他們想要晉級就要贏最少9球，意味其實已幾定出局。而剛果民主共和國贏波，他們會有4分成為晉級球隊之一。

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剛果民主共和國必須取勝才可晉級。(路透社)

克羅地亞輸波就出局

L組加納與英格蘭同得4分，最後一輪加納會對有3分的克羅地亞。如果加納贏波，克羅地亞會只有3分，而且得失球在負數，比南韓及伊朗差，將被淘汰，而加納輸的話，因為已夠4分，但會跌落第3名，至於賽和，克羅地亞亦會取得出線。事實上其實巴拿馬都有機會晉級，他們如果能贏英格蘭3球，會壓過伊朗取得其中一個第3名，而如果只贏2:0就因為得球不及伊朗，3:1就要計對賽。

世界盃｜後備奇兵建功　克羅地亞一球小勝巴拿馬（路透社）

克羅地亞輸給加納將被淘汰。(路透社)

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