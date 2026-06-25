世界盃｜解構小組第三名形勢　南韓需求餘下3組齊打救（更新）

世界盃分組賽的最後一輪展開，頭3個分組已定出6支的小組首次名，不過因為今屆淘汰賽增至32強，故此有8支小組第3名出線。目前瑞典、厄瓜多爾、波斯尼亞、巴拉圭及塞內加爾肯定成為其中5支最佳第3名，餘下只有3組的比賽，南韓及伊朗能否取得最後入場券，要看最後3組結局，然而阿爾及利亞或剛果民主共和國取分，南韓都出局，而蘇格蘭已確定與烏拉圭出一同「執包袱」。

在A至I組的9組賽事完成後，塞內加爾已經成為新的出線指標，因為他們肯定在伊朗、南韓、蘇格蘭及烏拉圭之上，意味着取得4分的球隊肯定出線，而3分的球隊要計得失球，伊朗得失球0，入球3，所以取得3分都不一定過到。而南韓同樣只有3分，目前他們最大機會是看J組的阿爾及利亞，根據奧地利主帥蘭歷克（Ralf Rangnick）表示，球隊不會尋求與對手打和雙雙出線，但實際還是看現場表現。