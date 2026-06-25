世界盃｜挪威維京划船惹瑞典球員反感 丹麥人難受

挪威國家隊在世界盃提早出線32強，除夏蘭特（Erling Braut Håland）成為網絡紅人外，維京划船（Viking row）慶祝動作亦成為另一道風景。不止球場、在美國紐約地鐵、街道上、挪威的老人院、幼稚園都有人在維京划船（Viking row）。然而，鄰國瑞典及丹麥人卻對此有微言。

維京人是源自斯堪地維尼亞地區(Scandinavia)的部落，是現代丹麥、瑞典、挪威人的祖先，當時分布在現時挪威中部、南部、丹麥全境、瑞典中部及南部。挪威在去仗擊敗塞內加爾賽後，一眾球員及職員在草地上與在觀眾席的球迷一同維京划船，影片在網上瘋傳。不過卻不是每一個人都享受其慶祝動作。

瑞典後衛拿格比爾基（Gustaf Lagerbielke）日前在記者會回應說︰「我絕對不會做維京划船動作，每次看到只能嘆氣，特別是直播時總有大特寫鏡頭。畢竟這動作與冰島的維京戰吼（Viking Clap）很相似。當然，他們開心就好了。」