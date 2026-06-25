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體育
出版：2026-Jun-25 16:23
更新：2026-Jun-25 16:23

世界盃｜挪威維京划船惹瑞典球員反感 丹麥人難受

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世界盃｜挪威維京划船惹瑞典球員反感 丹麥人難受

世界盃｜挪威維京划船惹瑞典球員反感 丹麥人難受

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挪威國家隊在世界盃提早出線32強，除夏蘭特（Erling Braut Håland）成為網絡紅人外，維京划船（Viking row）慶祝動作亦成為另一道風景。不止球場、在美國紐約地鐵、街道上、挪威的老人院、幼稚園都有人在維京划船（Viking row）。然而，鄰國瑞典及丹麥人卻對此有微言。

世界盃2026，挪威在出線32強後，球員與職員一同維京划船慶祝（路透） 世界盃2026，挪威球迷在奧斯陸王宮「維京划船」（路透） 世界盃2026，挪威球迷在奧斯陸街上「維京划船」（路透） 世界盃2026，挪威球迷在美國時代廣場「維京划船」（路透） 世界盃2026，挪威球迷在美國時代廣場「維京划船」（路透） 世界盃2026，夏蘭特在今屆成為網絡紅人，大量MEME圖被不停轉載（ap） 瑞典後衛拿格比爾基（Gustaf Lagerbielke）稱我絕對不會做維京划船動作。

維京人是源自斯堪地維尼亞地區(Scandinavia)的部落，是現代丹麥、瑞典、挪威人的祖先，當時分布在現時挪威中部、南部、丹麥全境、瑞典中部及南部。挪威在去仗擊敗塞內加爾賽後，一眾球員及職員在草地上與在觀眾席的球迷一同維京划船，影片在網上瘋傳。不過卻不是每一個人都享受其慶祝動作。

瑞典後衛拿格比爾基（Gustaf Lagerbielke）日前在記者會回應說︰「我絕對不會做維京划船動作，每次看到只能嘆氣，特別是直播時總有大特寫鏡頭。畢竟這動作與冰島的維京戰吼（Viking Clap）很相似。當然，他們開心就好了。」

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史杜特稱挪威過度使用

另一瑞典球員史杜特（Elliot Stroud）意見接近︰「我認為他們有點過度使用維京划船，每次機會來到都不會放過。不過，這動作的確對他們有效。」

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丹麥無緣世界盃決賽周，雪上加霜是他們只能在直播「眼白白」看著挪威隊及球迷維京划船。一名丹麥記者Johnny Wojciech Kokborg稱現在感覺像被嘲笑︰「幾乎北歐成人版欺凌，挪威人正享受派對，亦證明到挪威人可以踢到足球。最令丹麥人難受的是，丹麥已不是北歐實力最強的足球隊了。

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