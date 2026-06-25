世界盃｜挪威維京划船惹瑞典球員反感 丹麥人難受

挪威國家隊在世界盃提早出線32強，除夏蘭特（Erling Braut Håland）成為網絡紅人外，維京划船（Viking row）慶祝動作亦成為另一道風景。不止球場、在美國紐約地鐵、街道上、挪威的老人院、幼稚園都有人在維京划船（Viking row）。然而，鄰國瑞典及丹麥人卻對此有微言。
These Norwegian kids watching the World Cup from home joined in the Viking row celebration led by the national team after their win over Senegal 😂❤️ pic.twitter.com/0ZHigdxtnv— Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) June 23, 2026
🚨 ADORABLE !!! 🇳🇴🥹— Actu Foot (@ActuFoot_) June 24, 2026
La fameuse célébration viking est même arrivée jusqu'à cette maison de retraite norvégienne. 🚣pic.twitter.com/jb8h4SBQ57
維京人是源自斯堪地維尼亞地區(Scandinavia)的部落，是現代丹麥、瑞典、挪威人的祖先，當時分布在現時挪威中部、南部、丹麥全境、瑞典中部及南部。挪威在去仗擊敗塞內加爾賽後，一眾球員及職員在草地上與在觀眾席的球迷一同維京划船，影片在網上瘋傳。不過卻不是每一個人都享受其慶祝動作。
瑞典後衛拿格比爾基（Gustaf Lagerbielke）日前在記者會回應說︰「我絕對不會做維京划船動作，每次看到只能嘆氣，特別是直播時總有大特寫鏡頭。畢竟這動作與冰島的維京戰吼（Viking Clap）很相似。當然，他們開心就好了。」
史杜特稱挪威過度使用
另一瑞典球員史杜特（Elliot Stroud）意見接近︰「我認為他們有點過度使用維京划船，每次機會來到都不會放過。不過，這動作的確對他們有效。」
世界盃｜日本撼瑞典爭出線 美國迎土耳其周五早上10時ViuTV免費直播
丹麥無緣世界盃決賽周，雪上加霜是他們只能在直播「眼白白」看著挪威隊及球迷維京划船。一名丹麥記者Johnny Wojciech Kokborg稱現在感覺像被嘲笑︰「幾乎北歐成人版欺凌，挪威人正享受派對，亦證明到挪威人可以踢到足球。最令丹麥人難受的是，丹麥已不是北歐實力最強的足球隊了。