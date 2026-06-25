世界盃｜美斯又傳改變主意　出戰2030年主場決賽周

美斯（Lionel Messi）在日前過了他的39歲生日。儘管他在開賽前不久表示不會再踢下屆世界盃，但在今屆賽事已轟入5球後，媒體仍在關注阿根廷球王會否改變主意。德國《圖片報》就報道，這位當今球壇的傳奇，可能以43歲之齡出戰2030年的世界盃，由於到時是世界盃的100周年，阿根廷、烏拉圭及巴拉圭會舉行紀念賽，故此媒體在猜測美斯會否以主場比賽作為其生涯終結。

美斯今屆世界盃2場入5球，目前仍領先射手榜。他在早前的比賽後，曾表明自己不會踢下一屆。然而在39歲仍狀態大勇，外國媒體一再詢問球王的想法，而好他們表示，美斯的想法可能也動搖。在再一次被問會否參加2030年的世界盃時，他指：「我們就拭目以待吧」。雖然沒有給予肯定，但又不再是否定。