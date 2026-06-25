世界盃｜美斯又傳改變主意　出戰2030年主場決賽周

美斯（Lionel Messi）在日前過了他的39歲生日。儘管他在開賽前不久表示不會再踢下屆世界盃，但在今屆賽事已轟入5球後，媒體仍在關注阿根廷球王會否改變主意。德國《圖片報》就報道，這位當今球壇的傳奇，可能以43歲之齡出戰2030年的世界盃，由於到時是世界盃的100周年，阿根廷、烏拉圭及巴拉圭會舉行紀念賽，故此媒體在猜測美斯會否以主場比賽作為其生涯終結。
美斯今屆世界盃2場入5球，目前仍領先射手榜。他在早前的比賽後，曾表明自己不會踢下一屆。然而在39歲仍狀態大勇，外國媒體一再詢問球王的想法，而好他們表示，美斯的想法可能也動搖。在再一次被問會否參加2030年的世界盃時，他指：「我們就拭目以待吧」。雖然沒有給予肯定，但又不再是否定。
外國媒體認為，美斯想在國家隊退役的想法早在2016年的美洲國家盃後已有，之後他仍出戰2018年世界盃。在上屆贏得冠軍後，又有指他可能以2024年的美洲國家盃後引退。在一直未正面回應會否參與今屆世界盃後，美斯還是再一次參賽，並且交出目前的成績。德國《圖片報》也指，美斯過去都不是第一次要退出。下一屆的決賽周，雖然由西班牙、葡萄牙及摩洛哥3國合辦，但阿根廷、巴拉圭及烏拉圭會舉辦稱為100周年的紀念賽，部份賽事安排南美上演，故此媒體指美斯在主場結果生涯，可能是個好結局。不過到時美斯已經43歲，還能否如目前般大勇也是疑問。