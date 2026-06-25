世界盃｜蘇格蘭主帥憤而離開BBC採訪　球迷要求下台

蘇格蘭在C組的分組賽，以0:3不敵巴西，幾乎可以確定在分組賽出局。球隊的主帥史堤夫奇勒（Steve Clarke）在接受訪問時批評球隊的表現後，就憤而離開，引起蘇格蘭球迷的不滿，要求蘇格蘭足總解僱。

62歲的老帥奇勒在2019年接掌蘇格蘭至今，協助球隊自1998年再次晉身決賽周，因此獲續約至2030年。然而在3場分組過後，蘇格蘭除了1:0贏了海地外，其餘2場落敗，對巴西慘吞三蛋。奇勒在賽後接受英國廣播公司（BBC）的訪問時表示：「我們自己讓自己變得困難，就是這樣。我們讓他們取得入球，讓他們可以打出一場他們想要的比賽，這非常令人失望。」當被問到可能面對的痛苦，奇勒表示：「我不認為。」之後就突然抽身離開。他的舉動因此惹起蘇格蘭球迷的不滿。