世界盃｜阿爾及利亞 J組無懼奧地利

阿根廷J組一枝獨秀，另兩條「A」奧地利(Austria)及阿爾及利亞(Algeria)，周日在肯薩斯城相遇爭次名出線，奧地利得失球較佳，只要不敗便保次席，但大有機會在32強即鬥西班牙，令兩軍部署難測。既然「北非雄師」阿爾及利亞上仗反勝對手表現令人眼前一亮，今場「讓球」平手盤，阿軍可博。(球賽編號FB0124，6月28日10:00開賽)

奧地利及阿爾及利亞之前鬥阿根廷輸波兼食蛋，但同樣打敗約旦。歐洲二線球隊奧地利實而不華，踢法機動，球員高大善死球進攻；今場或以老牌前鋒阿拿奧杜域(Arnautovic)擔正圖衝散對手後防。

阿爾及利亞則善快速突擊，雖然王牌翼鋒馬列斯(Mahrez)已老，但上仗下半場變陣，換入里爾中場賓達納(Bentaleb)、飛燕諾快馬夏積穆沙(Hadj Moussa)，球隊側擊力增強終反勝約旦。而奧地利或要避32強鬥西班牙，今場寧博勇者無懼的阿爾及利亞，或爆「冷W」。