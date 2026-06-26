世界盃｜C朗重拾霸氣 葡萄牙要贏做K組一「哥」

C朗

上輪入2球重拾王者本色的基斯坦奴朗拿度(C朗)，周日在邁亞密的K組尾輪榜首大戰，領軍鬥南美勁旅哥倫比亞，必連同一眾隊內星級主力，全力爭勝搶首名避強敵，今場熱捧葡萄牙。(球賽編號FB0121，6月28日07:30開賽)

拉菲爾利亞奧

葡萄牙首輪被剛果民主共和國逼和後，上仗發威5比0大炒烏茲別克，41歲的C朗(Ronaldo)獨建兩功，戰力仍強大。雖然大勝拜對手防線級數平庸所賜，但喜見葡軍三線球員皆有進攻貢獻，左閘紐奴文迪斯(Mendes)射入罰球、攻中般奴費南迪斯(Fernandez)交出妙絕助攻，後備出場的拉菲爾利亞奧(Leao)「埋齋」。葡萄牙下半場早陸續換走主力留力今仗，事關葡軍若今場無法打敗哥倫比亞，次名出線或要在16強遇上西班牙，今場望贏波搶首名的戰意不用懷疑。

路易斯迪亞斯

哥倫比亞開局在墨西哥高原球場兩戰全勝，今場轉戰美國出擊，和波即首名出線。球隊連勝打起30歲的水晶宮右閘丹尼爾蒙路斯(Munoz)，而隊中王牌路易斯迪亞斯(Diaz)依然搶鏡，但球隊中路守將及箭頭級數較弱。葡萄牙兩閘祖奧簡些路(Cancelo)及文迪斯，只要今場成功將對手兩翼側擊威力減至最低，葡軍勝望仍高。