世界盃｜H組榜首戰 耶馬領西班牙鬥烏拉圭穩勝

耶馬爾

「狂牛兵團」西班牙尾輪轉戰墨西哥瓜達拉哈拉，在H組鬥實力不弱的烏拉圭，預計西班牙在新星耶馬爾(Yamal)擔正下，勝望高唱。(球賽編號FB0115，6月27日08:00開賽) 首戰圍攻佛得角不果，爭標熱門西班牙被外界口誅筆伐，上仗鬥沙特阿拉伯，狂牛兵團回復霸氣，耶馬爾重返正選，早段即打開缺口，結果球隊贏4比0下「收夠籌」，耶馬爾提早「收工」。主帥迪拿富安迪暗示今場將讓耶馬爾擔正甚至踢足，並說：「我們必須繼續進步，鬥烏拉圭要做得更好。讓耶馬爾渴望更多是一件好事，他的狀態極佳。」同場上半場已入2球後亦被換走的箭頭奧耶沙巴爾(Oyarzabal)，今場將再跟翼鋒阿歷斯巴爾拿(Baena)，合組三叉戟。

紐尼斯

烏拉圭連續被沙特及佛得角逼和，中前場啞火問題嚴重，不論用已失信心的達雲紐尼斯(Nunez)，或奧維多前鋒費達歷高維拿斯(Vinas)，鬥強敵更難有入球保證。烏拉圭今場和波亦有機會以小組第3晉級，但年屆40歲的門將梅斯利拿(Muslera)能否抵擋狂牛眾鋒圍攻，將是一大問號。