世界盃｜I組神鋒交戰 法國挪威合演「大」騷

「高盧雄雞」法國由球星基利麥巴比(Mbappe)帶領下，兩戰全勝；周五在波士頓遇上由英超「入球機器」艾寧夏蘭特(Haaland)領軍的「維京大軍」挪威，兩隊爭I組首名之餘，兩大神鋒亦要爭金靴，入球中位數[2.5]球，「大」盤穩開。(球賽編號FB0113，6月27日03:00開賽)

麥巴比

兩隊已肯定以小組首或次名出線，預計32強對手未算太強，今場可聚焦兩大射手較技。法國主帥迪甘斯因要回國出席母親喪禮，今場不會場邊督師，但球隊由腳風大順的隊長麥巴比發辦，近兩戰全勝入6球，麥巴比每場入2球，加上一眾巴黎聖日耳門中前場猛將壓陣，包括其餘兩個入球由奧士文尼迪比利(Dembele)、巴特利巴高拿(Barcola)瓜分，就算今場輪換由迪亞斯杜伊( Doue)、曼城卓基(Cherki)等擔正，攻力不減。

夏蘭特

挪威今屆場內場外聲勢浩大，大軍士氣高昂，兩戰全勝入7球，夏蘭特每場入2球。這支維京大軍中前場級數相當，但仗鬥塞內加爾失2球，反映後防欠缺大將成隱憂，今場估計會先以最強陣容出擊，既然首、次名出線對手強度有限，有望放鬆心情跟法國合演入球騷。

伊斯美拿沙亞與文尼