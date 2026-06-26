世界盃｜英格蘭裝備竊匪身份曝光　曾助美國打擊塔利班

英格蘭在世界盃的首場比賽前，發生的失竊事件，案件已經提堂。據英國媒體揭露，涉嫌盜竊英格蘭隊價值逾1.8萬美元裝備的2名男子，是來自阿富汗的難民，已獲得美國公民身份，並曾因為在阿富汗協助美國攻擊塔利班。

有關的案件星期三在肯薩斯城提堂，根據英國《每日郵報》披露，被捕的2名男子，40歲的沙歷（Mustafa Salik）與35歲的卡姆（Erfan Kamal），他們在為一間運輸公司，協助將英格蘭隊的裝備，從佛羅里達運到肯薩斯城。他們合共偷取了約值逾1.8萬美元的物品，當中包括3件簽名的英格蘭球衣，還有1隻英格蘭的獅子吉祥物和一套樂高模型。二人在聆訊後獲准將保釋金由原本的7.5萬美元下調至2萬美元。