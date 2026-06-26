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體育
出版：2026-Jun-26 11:34
更新：2026-Jun-26 11:34

世界盃｜英格蘭裝備竊匪身份曝光　曾助美國打擊塔利班

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英格蘭之前被盜竊的裝備已歸還。(路透社)

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英格蘭在世界盃的首場比賽前，發生的失竊事件，案件已經提堂。據英國媒體揭露，涉嫌盜竊英格蘭隊價值逾1.8萬美元裝備的2名男子，是來自阿富汗的難民，已獲得美國公民身份，並曾因為在阿富汗協助美國攻擊塔利班。

有關的案件星期三在肯薩斯城提堂，根據英國《每日郵報》披露，被捕的2名男子，40歲的沙歷（Mustafa Salik）與35歲的卡姆（Erfan Kamal），他們在為一間運輸公司，協助將英格蘭隊的裝備，從佛羅里達運到肯薩斯城。他們合共偷取了約值逾1.8萬美元的物品，當中包括3件簽名的英格蘭球衣，還有1隻英格蘭的獅子吉祥物和一套樂高模型。二人在聆訊後獲准將保釋金由原本的7.5萬美元下調至2萬美元。

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在法庭文件上，卡姆的代表律師指，卡姆在移居美國前，在阿富汗為美國特種部隊的承包商工作了9年，有太太及孩子。如果他被遣返阿富汗，有被處死的風險。律師又表示，案件不涉及暴力，卡姆在事件中表現合作，受害人亦全數取回失竊的物品。其律師其後向媒體表示，案件只是一場誤會，因為兩名疑犯稱他們被告知可「隨意取用」。二人的案件最高可判處7年的監禁。法庭雖然接納律師要求降低保釋金額，不過二人需交出護照以及不能接近英格蘭隊的酒店、訓練設施及其他國際足協的活動場地1,000呎範圍。

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