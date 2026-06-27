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體育
出版：2026-Jun-27 05:16
更新：2026-Jun-27 05:16

世界盃｜夏蘭特留力避戰　迪比利帽子戲法率法國擊敗挪威

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夏蘭特留力避戰　迪比利演帽子戲法率法國擊敗挪威（路透社）

夏蘭特留力避戰　迪比利演帽子戲法率法國擊敗挪威（路透社）

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I組上演最後一場分組賽！由於挪威為了留力決定出副選，收起艾寧夏蘭特（Erling Haaland）等主將，最終法國以4:1擊敗挪威，小組3戰全勝首名出線。同組的塞內加爾以5:0大勝伊拉克，一場大比數勝利令他們仍有希望成為其中一隊最佳第3名出線。

奧士文尼迪比利狀態正好，上半場大演帽子戲法。（路透社） 奧士文尼迪比利狀態正好，上半場大演帽子戲法。（路透社） 奧士文尼迪比利狀態正好，上半場大演帽子戲法。（路透社） 奧士文尼迪比利狀態正好，上半場大演帽子戲法。（路透社） 奧士文尼迪比利狀態正好，上半場大演帽子戲法。（路透社） 奧士文尼迪比利狀態正好，上半場大演帽子戲法。（路透社） 奧士文尼迪比利狀態正好，上半場大演帽子戲法。（路透社） 奧士文尼迪比利狀態正好，上半場大演帽子戲法。（路透社）

挪威半力出戰　夏蘭特先列後備

賽前不少球迷對挪威對法國這場比賽引頸而待，夏蘭特與基利安麥巴比（Kylian Mbappe）之間的「神鋒對決」更是城中熱話。然而挪威於今場正選陣容卻作出10個換人調動，夏蘭特、馬田奧迪加特（Martin Odegaard）等主力全部列為後備，似為淘汰賽留力。

挪威半力出戰　夏蘭特先列後備（路透社）

挪威半力出戰　夏蘭特先列後備（路透社）

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迪比利親證金球實力　32分鐘上演帽子戲法

甫開賽僅22秒，麥巴比便帶球殺入禁區，右路窄位起腳中楣，力證法國取勝決心。「高盧雄雞」進攻尤如洪水猛獸，奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）於7分鐘接應麥巴比轉邊，帶球到右路窄位射門破網，法國早早領先1:0。

奧士文尼迪比利狀態「當弗」，於20分鐘在禁區外施放冷箭得手，帶領法國擴大領先優勢至2球。然而挪威於入球1分鐘後，便憑菲路阿斯加特（Thelonious Aasgaard）的入球追成1:2。

今場奧士文尼迪比利證明自己金球獎得主的實力，於32分鐘便大演帽子戲法，於右路一直佯射，再盤球入中路左腳起腳，個人連中三元，法國領先挪威3:1到半場。

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迪比利親證金球實力　32分鐘上演帽子戲法（路透社）

迪比利親證金球實力　32分鐘上演帽子戲法（路透社）

世界盃2026 I組法國大軍名單 世界盃2026 I組挪威大軍名單 世界盃2026 I組塞內加爾大軍名單 世界盃2026 I組伊拉克大軍名單

挪威下半場12碼宴客　夏蘭特全場未有上陣

換邊後挪威於50分鐘曾有機會追貼比分，法國左閘迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）於禁區內「犯天條」，球證直指12碼點，不過挪威前鋒佐真拿臣（Jorgen Strand Larsen）12碼宴客。

挪威留力留到盡，一眾主力如夏蘭特、奧迪加特都未有被換入。臨完場前，法國終於再入一球，迪斯亞杜伊（Desire Doue）接應球會隊友巴特利巴高拿（Bradley Barcola）的左路傳中，頭槌頂入，法國最終以4:1擊敗半力出戰的挪威，分組賽3戰全勝。

今場法國教練迪甘斯因亡母缺陣，法國國家隊擺放白色花於教練席以作哀悼。（路透社）

今場法國教練迪甘斯因亡母缺陣，法國國家隊擺放白色花於教練席以作哀悼。（路透社）

法國對挪威精華

伊拉克早早十人應戰　塞內加爾大炒五球

另一邊廂遭受2連敗的塞內加爾，在最後一輪分組賽對伊拉克必須大勝，才能保持出線希望。

開賽僅12分鐘，伊拉克後衛蘇拉卡（Rebin Sulaka）於禁區外侵犯沙迪奧文尼（Sadio Mane），本來球證只出示黃牌，但他隨後查看視像助理裁判（VAR）的重播後，裁定蘇拉卡阻止沙迪奧文尼的明顯入球機會，故改判為紅牌，令伊拉克早早便以十人應戰。

最終塞內加爾順利以5球大勝伊拉克，全取關鍵3分。

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塞內加爾對伊拉克精華

今場全取3分的法國，將以I組首名出線，32強將會對陣瑞典；至於挪威則以次名出線，32強將會面對科特迪瓦。塞內加爾賽後升上最佳第3名榜的第5名，出線仍有一線生機。

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