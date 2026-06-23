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體育
出版：2026-Jun-23 08:49
更新：2026-Jun-23 08:49

世界盃｜ 一度因雷暴暫停逾一小時　麥巴比再入球助法國大勝伊拉克

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世界盃｜ 一度因雷暴暫停　麥巴比再入球助法國輕取伊拉克（路透社）

世界盃｜ 一度因雷暴暫停　麥巴比再入球助法國輕取伊拉克（路透社）

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今屆世界盃第一次因天氣原因暫停！

上年於美國舉行的球會世冠盃，車路士與賓菲加對碰的比賽曾經因雷暴暫停超過兩小時；類似場面今日再度出現，於法國對伊拉克的 I 組分組賽，半場休息時因雷暴警告，比賽一度暫停逾一小時才重新開始。

最終法國憑著基利安麥巴比（Kylian Mbappe）梅開二度，加上奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）錦上添花，以 3:0 大勝伊拉克，率先出線淘汰賽。

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麥巴比遠射開紀錄　天氣風雲變色降暴雨

兩軍陣容實力確實有差距，一如不少人賽前所料，法國甫開賽便壓制伊拉克，全面搶攻，而法國只需 14 分鐘便取得入球。主力基利安麥巴比接應米高奧利斯（Michael Olise）的傳後，於禁區外右側左腳遠射破網，不但為法國領先 1:0，個人世盃總入球數更累積至 15 球，直逼剛打破紀錄的美斯（18 球）。

戰至大約 37 分鐘，突然天降暴雨，令現場觀眾馬上穿上雨衣，潛在的雷暴風險一度令比賽有機會暫停。暴雨無阻球迷熱情，彷似雨勢愈大，他們的打氣聲就愈大。最終法國憑著麥巴比的入球，半場以 1:0 領先伊拉克。

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因惡劣天氣影響，半場時比賽需要暫停。（路透社） 因惡劣天氣影響，半場時比賽需要暫停。（路透社） 因惡劣天氣影響，半場時比賽需要暫停。（路透社） 因惡劣天氣影響，半場時比賽需要暫停。（路透社） 因惡劣天氣影響，半場時比賽需要暫停。（路透社）

美國體育條例嚴謹　比賽一度暫停超過一小時

半場休息時，賽會宣佈比賽因惡劣天氣而暫停，根據美國當地的體育條例，只要在球場周邊 8 英里（約 13 公里）範圍內偵測到任何閃電，比賽必須立即中斷，全場觀眾需要疏散避難，而球員則必須返回更衣室。每次閃電落地，30 分鐘的「安全倒數」便會重新計算，直至連續 30 分鐘沒有閃電出現，球員進行短暫熱身後方可重新開賽。

結果比賽暫停逾一小時才重新開始，球員需要重新在場上熱身再「開波」，堪稱奇觀。

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因受到雷暴影響，現場球迷都需要回到室內暫避。（路透社） 因受到雷暴影響，現場球迷都需要回到室內暫避。（路透社） 因受到雷暴影響，現場球迷都需要回到室內暫避。（路透社） 因受到雷暴影響，現場球迷都需要回到室內暫避。（路透社） 因受到雷暴影響，現場球迷都需要回到室內暫避。（路透社） 因受到雷暴影響，現場球迷都需要回到室內暫避。（路透社）
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暫停過後，法國於 53 分鐘乘一次伊拉克後場失誤拉開比數，伊拉克中堅達斯恩（Zaid Tahseen）開出龍門球時傳球失誤，被奧士文尼迪比利偷球後再橫傳予麥巴比射入空門，帶領「高盧雄雞」領先 2:0。

法國入球後得勢不饒人，66 分鐘奧士文尼迪比利接應奧利斯傳送，窄位抽入，擴大領先比分至 3:0 到完場。

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一場大勝過後，法國已累積 6 分排 I 組榜首，已經率先取得出線資格，下場將會與挪威爭奪首名。

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