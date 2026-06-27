世界盃｜烏拉圭門將低級犯錯累事　西班牙順利首名出線

H組完成最後一輪賽事！今仗由2隊世盃冠軍之師對碰，西班牙對烏拉圭，烏拉圭先前對佛得角及沙特阿拉伯僅錄得兩和，今場必須取勝才有機會出線淘汰賽。然而烏拉圭因一次門將失誤先失球，最終以0:1不敵西班牙，無緣出線。
麥斯利拿低級犯錯累失球 狂牛半場領先一球
賽前烏拉圭知道自己必須全取3分，故甫開賽便採取主動，不過始終都未能撕破西班牙防線。
而「狂牛軍團」手握出線優勢，踢法以逸待勞，臨完半場前更有意外驚喜。馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）於42分鐘右路傳中，近2場獲正選的左翼阿歷斯巴爾拿（Alex Baena） 接應後禁區內轉身射門，角度雖然正中，但烏拉圭門將麥斯利拿（Fernando Muslera）卻將球撲入網。這位門將的嚴重犯錯令烏拉圭情況雪上加霜，半場落後西班牙0:1。
烏拉圭臨完場前踢少個 一球僅負西班牙
換邊後烏拉圭大膽換人，比爾沙（Marcelo Bielsa）將上半場犯下大錯的門將麥斯利拿換下，由後備門將沙治奧洛捷（Sergio Rochet）換入把關。
西班牙於88分鐘曾有機會鎖定勝局，但費倫托利斯（Ferran Torres）單刀卻僅能中楣彈出。
臨完場前烏拉圭更需要以十人應戰，奧古斯甸簡奴比奧（Agustin Canobbio）因粗暴攔截對手而被罰離場，其後烏拉圭亦無力回天，最終以0:1飲恨。
烏拉圭對西班牙精華
由於另一邊廂佛得角跟沙特阿拉伯只能打成平手，所以今場烏拉圭只要不敗便能晉身淘汰賽，可惜事與願違，次名出線資格落在「世盃初哥」佛得角身上；而西班牙則順利以首名出線，將會在32強對陣J組次名。