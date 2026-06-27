世界盃｜烏拉圭門將低級犯錯累事　西班牙順利首名出線

H組完成最後一輪賽事！今仗由2隊世盃冠軍之師對碰，西班牙對烏拉圭，烏拉圭先前對佛得角及沙特阿拉伯僅錄得兩和，今場必須取勝才有機會出線淘汰賽。然而烏拉圭因一次門將失誤先失球，最終以0:1不敵西班牙，無緣出線。

而「狂牛軍團」手握出線優勢，踢法以逸待勞，臨完半場前更有意外驚喜。馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）於42分鐘右路傳中，近2場獲正選的左翼阿歷斯巴爾拿（Alex Baena） 接應後禁區內轉身射門，角度雖然正中，但烏拉圭門將麥斯利拿（Fernando Muslera）卻將球撲入網。這位門將的嚴重犯錯令烏拉圭情況雪上加霜，半場落後西班牙0:1。

烏拉圭 臨完場前踢少個 一球僅負西班牙

換邊後烏拉圭大膽換人，比爾沙（Marcelo Bielsa）將上半場犯下大錯的門將麥斯利拿換下，由後備門將沙治奧洛捷（Sergio Rochet）換入把關。

西班牙於88分鐘曾有機會鎖定勝局，但費倫托利斯（Ferran Torres）單刀卻僅能中楣彈出。

臨完場前烏拉圭更需要以十人應戰，奧古斯甸簡奴比奧（Agustin Canobbio）因粗暴攔截對手而被罰離場，其後烏拉圭亦無力回天，最終以0:1飲恨。