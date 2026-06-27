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體育
出版：2026-Jun-27 10:09
更新：2026-Jun-27 10:09

世界盃｜佛得角神奇之旅延續　守和沙特奇蹟次名出線！

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世界盃｜佛得角神奇之旅延續　守和沙特奇蹟次名出線！

世界盃｜佛得角神奇之旅延續　守和沙特奇蹟次名出線！

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「世界盃初哥」佛得角於今屆賽事不斷為球迷帶來驚喜，不但令門將禾仙夏（Vozinha）成為網絡紅人，更在H組連和2隊冠軍之師西班牙及烏拉圭，最後一場分組賽對陣沙特阿拉伯。

佛得角最終與沙特阿拉伯打成0:0平手，但仍足夠讓這個非洲西岸的大西洋島國以次名出線淘汰賽，寫下今屆世盃最熱血一幕。佛得角晉級32強後，將在7月4日早上6時硬撼美斯（Lionel Messi）在陣的阿根廷。

得知球隊成功出線後，佛得角上下瘋狂慶祝。（路透社） 得知球隊成功出線後，佛得角上下瘋狂慶祝。（路透社） 得知球隊成功出線後，佛得角上下瘋狂慶祝。（路透社） 得知球隊成功出線後，佛得角上下瘋狂慶祝。（路透社） 得知球隊成功出線後，佛得角上下瘋狂慶祝。（路透社） 得知球隊成功出線後，佛得角上下瘋狂慶祝。（路透社）

兩隊緊張難組織　上半場互交白卷

賽前兩隊都深知今場對出線的重要性，可見兩隊都頗為緊張。正當球場內螢幕顯示烏拉圭先失一球，引來現場佛得角球迷一片歡呼，因為只要他們守住和局而烏拉圭落敗，佛得角便可以以次名出線淘汰賽。

雖然上半場互有進守，但始終在最後一腳的處理平平，未能考驗到對家門將。上半場佛得角與沙特阿拉伯互交白卷，以0:0打成平手。

兩隊緊張難組織　上半場互交白卷（路透社）

兩隊緊張難組織　上半場互交白卷（路透社）

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佛得角下半場狂攻不果　無阻奇蹟出線

換邊後，佛得角一度壓制沙特阿拉伯，但多番攻門始終都未能取得入球。

佛得角於74分鐘曾有一次黃金機會，紐奴達哥斯達（Nuno da Costa）帶動反擊機會，直線傳予拉魯斯杜亞迪（Laros Duarte）單刀，卻被沙特門將艾奧華斯（Mohammed Al Owais）撲出，未能打開紀錄。

兩隊最終全場均無入球，以0:0打成平手。賽後佛得角球員緊張地圍在一起，打聽同組另一場比賽的賽果，當他們得知烏拉圭不敵西班牙，令佛得角得以次名出線時，全隊上下瘋狂慶祝，蔚為奇觀。

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下半場佛得角曾有一次黃金機會，拉魯斯杜亞迪單刀卻未能射入。（路透社）

下半場佛得角曾有一次黃金機會，拉魯斯杜亞迪單刀卻未能射入。（路透社）

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佛得角以3戰全和得3分的成績，排在H組次名，達成首次打入世界盃決賽週便成功晉身淘汰賽的奇蹟。

佛得角對沙特阿拉伯精華

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