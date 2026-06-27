世界盃｜佛得角神奇之旅延續　守和沙特奇蹟次名出線！

「世界盃初哥」佛得角於今屆賽事不斷為球迷帶來驚喜，不但令門將禾仙夏（Vozinha）成為網絡紅人，更在H組連和2隊冠軍之師西班牙及烏拉圭，最後一場分組賽對陣沙特阿拉伯。

佛得角最終與沙特阿拉伯打成0:0平手，但仍足夠讓這個非洲西岸的大西洋島國以次名出線淘汰賽，寫下今屆世盃最熱血一幕。佛得角晉級32強後，將在7月4日早上6時硬撼美斯（Lionel Messi）在陣的阿根廷。