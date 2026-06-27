世界盃｜佛得角神奇之旅延續　守和沙特奇蹟次名出線！

「世界盃初哥」佛得角於今屆賽事不斷為球迷帶來驚喜，不但令門將禾仙夏（Vozinha）成為網絡紅人，更在H組連和2隊冠軍之師西班牙及烏拉圭，最後一場分組賽對陣沙特阿拉伯。
佛得角最終與沙特阿拉伯打成0:0平手，但仍足夠讓這個非洲西岸的大西洋島國以次名出線淘汰賽，寫下今屆世盃最熱血一幕。佛得角晉級32強後，將在7月4日早上6時硬撼美斯（Lionel Messi）在陣的阿根廷。
兩隊緊張難組織 上半場互交白卷
賽前兩隊都深知今場對出線的重要性，可見兩隊都頗為緊張。正當球場內螢幕顯示烏拉圭先失一球，引來現場佛得角球迷一片歡呼，因為只要他們守住和局而烏拉圭落敗，佛得角便可以以次名出線淘汰賽。
雖然上半場互有進守，但始終在最後一腳的處理平平，未能考驗到對家門將。上半場佛得角與沙特阿拉伯互交白卷，以0:0打成平手。
佛得角下半場狂攻不果 無阻奇蹟出線
換邊後，佛得角一度壓制沙特阿拉伯，但多番攻門始終都未能取得入球。
佛得角於74分鐘曾有一次黃金機會，紐奴達哥斯達（Nuno da Costa）帶動反擊機會，直線傳予拉魯斯杜亞迪（Laros Duarte）單刀，卻被沙特門將艾奧華斯（Mohammed Al Owais）撲出，未能打開紀錄。
兩隊最終全場均無入球，以0:0打成平手。賽後佛得角球員緊張地圍在一起，打聽同組另一場比賽的賽果，當他們得知烏拉圭不敵西班牙，令佛得角得以次名出線時，全隊上下瘋狂慶祝，蔚為奇觀。
佛得角以3戰全和得3分的成績，排在H組次名，達成首次打入世界盃決賽週便成功晉身淘汰賽的奇蹟。