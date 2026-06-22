世界盃｜ 佛得角再創奇蹟！　將士用命逼和烏拉圭

上仗奇蹟守和西班牙的「世盃初哥」佛得角，可謂一戰成名。為佛得角力保不失的門將禾仙夏（Vozinha）更是聲名大噪，賽前社交媒體 Instagram 的追蹤人數急升至 1510 萬。 今仗面對烏拉圭堪稱「球迷奇遇記」，佛得角先以一記「世界波」開紀錄，卻被烏拉圭在上半場反超前。下半場佛得角乘對手後場失誤再入一球追平，以 2:2 逼和烏拉圭。

佛得角「世界波」開紀錄 麥斯阿拿奧祖一傳一射建功 甫開賽烏拉圭佔盡控球，然而佛得角都有零星反擊。及至 21 分鐘，令全場沸騰的一幕發生—佛得角於禁區外中路位置獲得罰球，奇雲賓拿（Kevin Pina）於離門約三十多碼位置主理罰球，拉弓射出一記平飛重炮，球速仿如子彈，烏拉圭門將麥斯利拿（Fernando Muslera）欲救無從，佛得角領先 1:0。 可惜佛得角未能守到最後，臨完半場前後衛卡比爾（Sidny Cabral）對應傳中時解圍，不慎將皮球送至自家龍門，中柱彈出後被烏拉圭左翼麥斯阿拿奧祖（Maximiliano Araujo）門前頭槌補中，烏拉圭於 44 分鐘追和 1:1。

來到上半場補時階段最後一擊， 麥斯阿拿奧祖接應傳中頭槌二傳，予小禁區內無人看管的簡奴比奧（Agustin Canobbio）門前撞入，烏拉圭成功在上半場以 2:1 反超佛得角。

佛得角罰球「世界波」逐格睇：

烏拉圭後場失誤 佛得角奇蹟追平 換邊後佛得角慢慢尋找機會追平，終於在 61 分鐘等到一次烏拉圭後場失誤。烏拉圭中堅馬泰斯奧利華拉（Mathias Olivera）後傳但卻傳去中堅與門將中間的尷尬位置，門將麥斯利拿出迎解圍不及，卻被後備入替的佛得角前鋒希利奧華利拉（Helio Varela）快一步搶球並扭過門將，射入空門，為佛得角追平 2:2。 烏拉圭 68 分鐘曾有再度反超前機會，麥斯阿拿奧祖一度門前補中，卻被旁證舉旗示意較早前組織越位在先，故入球無效。作為兩屆世盃冠軍，烏拉圭臨完場前積極反撲，但仍然過不到佛得角的銅牆鐵壁。最終佛得角在賽前不被看好的情況下，以 2:2 賽和烏拉圭，於其世盃首次征戰再取一分。

兩隊各取一分後，烏拉圭與佛得角同得兩分，而烏拉圭憑著較高得球繼續守在第二位，而佛得角最後一場分組賽將對陣沙特阿拉伯，佛得角奇蹟出線不是夢。