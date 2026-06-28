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體育
出版：2026-Jun-28 09:53
更新：2026-Jun-28 09:53

世界盃｜哥倫比亞葡萄牙互交白卷　八強C朗對美斯無望

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世界盃｜哥倫比亞葡萄牙互交白卷　八強C朗對美斯無望（路透社）

世界盃｜哥倫比亞葡萄牙互交白卷　八強C朗對美斯無望（路透社）

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一場關乎K組首名的榜首大戰，由葡萄牙對陣哥倫比亞。賽前哥倫比亞分組賽2戰全勝，只要今場保持不敗，便能以首名出線；至於葡萄牙首場意外被剛果逼和，今場必須全取3分才能以K組首名出線32強。

最終兩隊以0:0打成平手，葡萄牙次名出線被分至上線，無緣與下線的阿根廷於八強對疊。球迷們想觀看基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）對美斯（Lionel Messi），或許要等到兩隊殺入決賽……

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哥倫比亞對葡萄牙精華

般奴黃金機會失機　兩隊上半場互交白卷

上半場哥倫比亞控球率佔先，頻頻憑出擊型右閘辛迪亞高阿里亞斯（Santiago Arias）於右路進攻，不過都未能組織有威脅的埋門。

及至39分鐘，葡萄牙迎來首次機會，謝法臣拿馬（Jefferson Lerma）對應葡萄牙傳中解圍失敗，皮球落到門前般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）腳下，這名效力曼聯的攻中狂抽一腳，卻被哥倫比亞門將卡美路華加斯（Camilo Vargas）奮勇撲出，兩隊上半場以0:0打成平手。

般奴黃金機會失機　兩隊上半場互交白卷（路透社）

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哥倫比亞絕殺球「鞋尖」越位　兩軍全場無進帳

換邊後戰情膠著，兩隊一直都未有具威脅的埋門，C朗表現乏善可陣。

直到臨完場前補時階段，哥倫比亞中堅達雲臣山齊士（Davinson Sanchez）接應傳中頂入，但卻被判越位在先。重看半自動越位系統的判決，可見只是「鞋尖」越位。差之釐米，令哥倫比亞未能絕殺葡萄牙，最終兩隊全場無入球，打成0:0平手。

得知入球被判越位，達雲臣山齊士一時難以接受。（路透社）

得知入球被判越位，達雲臣山齊士一時難以接受。（路透社）

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兩隊各得1分，賽後哥倫比亞於K組力壓葡萄牙，以首名出線，出線後將會面對加納；至於次名出線的葡萄牙，則會在32強面對克羅地亞。

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