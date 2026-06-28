世界盃｜哥倫比亞葡萄牙互交白卷　八強C朗對美斯無望

一場關乎K組首名的榜首大戰，由葡萄牙對陣哥倫比亞。賽前哥倫比亞分組賽2戰全勝，只要今場保持不敗，便能以首名出線；至於葡萄牙首場意外被剛果逼和，今場必須全取3分才能以K組首名出線32強。

最終兩隊以0:0打成平手，葡萄牙次名出線被分至上線，無緣與下線的阿根廷於八強對疊。球迷們想觀看基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）對美斯（Lionel Messi），或許要等到兩隊殺入決賽……