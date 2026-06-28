世界盃｜哥倫比亞葡萄牙互交白卷　八強C朗對美斯無望（有片）

一場關乎 K 組首名的榜首大戰，由葡萄牙對陣哥倫比亞。賽前哥倫比亞分組賽兩戰全勝，只要今場保持不敗，便能以首名出線；至於葡萄牙首場意外被剛果逼和，今場必須全取三分才能以 K 組首名出線 32 強。
最終兩隊以 0:0 打成平手，葡萄牙次名出線被分至上線，無緣與下線的阿根廷於八強對疊。球迷們想觀看C朗拿度（Cristiano Ronaldo）對美斯（Lionel Messi），或許要等到兩隊殺入決賽……
般奴黃金機會失機 兩隊上半場互交白卷
上半場哥倫比亞控球率佔先，頻頻憑出擊型右閘辛迪亞高阿里亞斯（Santiago Arias）於右路進攻，不過都未能組織有威脅的埋門。
及至 39 分鐘，葡萄牙迎來首次機會，謝法臣拿馬（Jefferson Lerma）對應葡萄牙傳中解圍失敗，皮球落到門前般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）腳下，這名效力曼聯的攻中狂抽一腳，卻被哥倫比亞門將卡美路華加斯（Camilo Vargas）奮勇撲出，兩隊上半場以 0:0 打成平手。
哥倫比亞絕殺球「鞋尖」越位 兩軍全場無進帳
換邊後戰情膠著，兩隊一直都未有具威脅的埋門，C 朗表現乏善可陣。
直到臨完場前補時階段，哥倫比亞中堅達雲臣山齊士（Davinson Sanchez）接應傳中頂入，但卻被判越位在先。重看半自動越位系統的判決，可見只是「鞋尖」越位。差之釐米，令哥倫比亞未能絕殺葡萄牙，最終兩隊全場無入球，打成 0:0 平手。
兩隊各得一分，賽後哥倫比亞於 K 組力壓葡萄牙，以首名出線，出線後將會面對加納；至於次名出線的葡萄牙，則會在 32 強面對克羅地亞。