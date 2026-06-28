世界盃｜哥倫比亞葡萄牙互交白卷　八強C朗對美斯無望（有片）

一場關乎 K 組首名的榜首大戰，由葡萄牙對陣哥倫比亞。賽前哥倫比亞分組賽兩戰全勝，只要今場保持不敗，便能以首名出線；至於葡萄牙首場意外被剛果逼和，今場必須全取三分才能以 K 組首名出線 32 強。

最終兩隊以 0:0 打成平手，葡萄牙次名出線被分至上線，無緣與下線的阿根廷於八強對疊。球迷們想觀看C朗拿度（Cristiano Ronaldo）對美斯（Lionel Messi），或許要等到兩隊殺入決賽……