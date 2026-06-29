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體育
出版：2026-Jun-29 12:43
更新：2026-Jun-29 12:43

吳艷妮素顏跑出12.99秒奪冠　「跨欄女神」因賴床無化妝

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吳艷妮素顏跑出12.99秒奪冠　「跨欄女神」因賴床無化妝

吳艷妮素顏跑出12.99秒奪冠　「跨欄女神」因賴床無化妝

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內地「跨欄女神」吳艷妮，向來以精緻妝容亮相，她在2026年全國田徑冠軍賽暨名古屋亞運選拔賽中，因賴床罕見「素顏出賽」，最終仍在女子100米跨欄決賽跑出12.99秒奪冠，但吳艷妮仍表示對自己的表現不滿意。

0.01秒之差奪冠 獲名古屋亞運資格

今屆全國田徑冠軍賽6月26日至28日在山東日照舉行，女子100米跨欄決賽競爭激烈。吳艷妮在逆風0.7米／秒的情況下，以12.99秒率先衝線，以0.01秒之差擊敗跑出13秒的林雨薇驚險摘金，姜李韻喆則以13.04秒獲得季軍。前四名選手皆刷新本季最佳成績。

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中國「跨欄女神」吳艷妮罕見以素顏出賽 吳艷妮素顏跑出12.99秒奪冠　「跨欄女神」因賴床無化妝 2026年全國田徑冠軍賽暨名古屋亞運選拔賽中，吳艷妮跑出12秒99奪冠 吳艷妮於決賽以0.01秒之差奪冠 獲名名屋亞運資格 YAN (3) 吳艷妮賽後向支持者「派心心」

雖然成績刷新個人本季最佳成績，並取得名古屋亞運參賽資格，吳艷妮對自己的表現仍不滿意。她表示：「這次跑得不好，但是也拿了冠軍，也是對喜歡我的人的一種小回報，我後面會越來越好的。」她也強調，自己確實具備突破13秒的實力，認為若預賽沒有受到逆風影響，成績還能更快。

除了比賽成績，吳艷妮也分享賽前一段小插曲。她透露，因為比賽時間太早，自己賴床睡過頭，起床後乾脆放棄平時的妝容，「想說算了，不化妝了，直接素顏上場，準備做到一半就去比賽了。」儘管如此，她仍在預賽跑出13.12秒，以第一名之姿晉級決賽。

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現年28歲的吳艷妮出生於四川自貢，主攻女子100米跨欄，她曾於2024年全國田徑冠軍賽跑出個人最佳12.74秒，並於2025年世界田聯室內錦標賽創下女子60米跨欄8.01秒的全國紀錄。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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