吳艷妮素顏跑出12.99秒奪冠　「跨欄女神」因賴床無化妝

內地「跨欄女神」吳艷妮，向來以精緻妝容亮相，她在2026年全國田徑冠軍賽暨名古屋亞運選拔賽中，因賴床罕見「素顏出賽」，最終仍在女子100米跨欄決賽跑出12.99秒奪冠，但吳艷妮仍表示對自己的表現不滿意。

0.01秒之差奪冠 獲名古屋亞運資格

今屆全國田徑冠軍賽6月26日至28日在山東日照舉行，女子100米跨欄決賽競爭激烈。吳艷妮在逆風0.7米／秒的情況下，以12.99秒率先衝線，以0.01秒之差擊敗跑出13秒的林雨薇驚險摘金，姜李韻喆則以13.04秒獲得季軍。前四名選手皆刷新本季最佳成績。