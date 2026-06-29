世界盃｜南韓恥辱分組賽出局　洪明甫記者會宣佈請辭

南韓在今屆美加墨世界盃分組賽意外出局後，南韓總教練洪明甫於記者會正式宣佈已主動請辭，結束其兩年的國家隊執教生涯。這支坐擁孫興民、李康仁及金玟哉等球星的亞洲強隊，在分組賽表現愈踢愈差，最終無緣晉級32強，引發全國球迷的強烈批評。
不敵南非留憾 南韓慢性出局
身處A組的南韓，在分組賽最後一場賽事以0:1不敵南非，失去出線主動權，命運落在其他組的第3名手上。在經歷煎熬的72小時等待後，當K組的剛果民主共和國成功擊敗烏茲別克，南韓才正式確定無緣以「最佳第3名」身份搭上淘汰賽的尾班車。
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全民唾棄洪明甫如過街老鼠 總統痛批「任人唯親」
南韓總教練洪明甫在南韓本土已成「過街老鼠」，激起全國震怒。球迷的怒火早已蔓延至日常生活中，不少南韓便利店及餐廳紛紛在門外張貼「洪明甫禁止進入」的告示。南韓本土電視台KBS在報導世界盃消息時，將其採訪畫面的臉部如疑犯般「打格」處理，足見南韓社會上下對洪明甫的強烈不滿。
南韓總統李在明亦在社交媒體發文怒轟，直斥出局是足協「任人唯親」的後果，狠批足協擁護「自己人」，將「無能的人」推上指揮官位置，並誓言要推動體育改革。
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網民向洪明甫發死亡恐嚇信︰令他肉體上受傷害
事實上，南韓不少網民在論壇中群情激憤，當中有一名網民上載了「死亡恐嚇信」。信中他自稱是「1986年出生、41歲的南韓大叔」，稱已知道洪明甫及南韓隊返回南韓的航班時間，「等飛機降落仁川機場，我一定會立刻上前，令他肉體上受傷害，要他好看。」該「死亡恐嚇信」已被刪除，當局將加派保安人手，防止南韓隊將帥回國時出現衝突。
召開記者會快閃請辭 亞洲盃前提前下台
在排山倒海的輿論壓力下，洪明甫終於在墨西哥瓜達拉哈拉召開記者會宣佈請辭，提前在明年1月的亞洲盃前下台。洪明甫於記者會向球迷致歉並承擔責任，強調自己所有對國家隊的決定，都是為了南韓足球。