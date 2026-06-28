世界盃｜南韓出局教練洪明甫電視畫面遭打格 禁止進入便利店蔓延至餐廳 總統李在明怒轟任人唯親

2002年在世界盃奪殿軍的南韓，今屆世界盃在小組賽中出局，無緣晉級32強，全國震怒。教練洪明甫成眾矢之的，有便利店在門口貼告示禁止他進入，KBS電視台報道世界盃消息時更將其採訪畫面如疑犯般打格，足見公眾的憤怒。「禁止進入」告示則蔓延開去，愈來愈多餐廳食肆，甚至私人診所等在門外貼上禁止洪明甫進入，甚至連私人住宅大門也貼上。

洪明甫被指沒有經過面試遴選，便獲委任教練，在分組賽中欠缺進攻戰術等遭球迷鞭撻。總統李在明周日(28日)也忍不住在社交網發文怒轟，指對南韓出局這意想不到的結果，感到「無比困惑和震驚」，並對事件給人民帶來失望感到抱歉。他不指名地批評南韓足協委任洪明甫出任教練，稱再次證明人事決定一切，若比起能力，更重視「自己人」；選擇無能的人擔任指揮官，結果顯而易見。他宣布將迅速推動體育行政改革，防止類此事件再次發生。