世界盃｜南韓出局教練洪明甫電視畫面遭打格 禁止進入便利店蔓延至餐廳 總統李在明怒轟任人唯親

2002年在世界盃奪殿軍的南韓，今屆世界盃在小組賽中出局，無緣晉級32強，全國震怒。教練洪明甫成眾矢之的，有便利店在門口貼告示禁止他進入，KBS電視台報道世界盃消息時更將其採訪畫面如疑犯般打格，足見公眾的憤怒。「禁止進入」告示則蔓延開去，愈來愈多餐廳食肆，甚至私人診所等在門外貼上禁止洪明甫進入，甚至連私人住宅大門也貼上。
洪明甫被指沒有經過面試遴選，便獲委任教練，在分組賽中欠缺進攻戰術等遭球迷鞭撻。總統李在明周日(28日)也忍不住在社交網發文怒轟，指對南韓出局這意想不到的結果，感到「無比困惑和震驚」，並對事件給人民帶來失望感到抱歉。他不指名地批評南韓足協委任洪明甫出任教練，稱再次證明人事決定一切，若比起能力，更重視「自己人」；選擇無能的人擔任指揮官，結果顯而易見。他宣布將迅速推動體育行政改革，防止類此事件再次發生。
世界盃｜12年前洪明甫任教練世界盃出局 遭羞辱式接機
南韓足協已宣布取消「官方接機」儀式，外界認為此舉是擔心2014年巴西世界盃接機事件重演。當年同樣由洪明甫領軍出戰，南韓在小組賽以1和2敗的戰績出局。南韓足協按照慣例在球員返國時，於機場舉辦了接機儀式，但現場卻出現部分球迷，拿著帶有侮辱性的南韓「麥芽糖」丟向球員。南韓足協堅持再由洪明甫領軍早已令人費解，被批過程不透明。南韓輿論認為，南韓擁有孫興慜、李剛仁、金敏在和李在城等世界級球星，卻成為第一批出局回家的球隊，是南韓足球恥辱日。
世界盃｜洪明甫年薪為日本教練森保一2倍以上
令外界更憤怒的是，有報道指洪明甫年薪38億韓圜(約1,900萬港元)，在2026年世界盃全部隊伍教練中排第16，亦是日本隊教練森保一年薪的兩倍以上。李在明在周日帖文中稱，鑑於參加世界盃耗費了大量納稅人的金錢和國家的支持，因此要求體育部對當前情況及其原因作出準確分析，並提出防止再次發生和確保改進的措施。其政府也正為南韓足協此類組織遴選教練制定指引。李在明政府誓要調查洪明甫的聘用程序，但國際足協日前已警告，南韓政府必須履行其義務，不得干預南韓足協的內部事務。