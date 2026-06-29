世界盃｜南韓恥辱48強出局　洪明甫記者會宣佈請辭

南韓在今屆美加墨世界盃分組賽意外出局後，南韓總教練洪明甫於記者會正式宣佈已主動請辭，結束其兩年的國家隊執教生涯。這支坐擁孫興慜、李康仁及金玟哉等球星的亞洲強隊，在分組賽表現愈踢愈差，最終無緣晉級 32 強，引發全國球迷的強烈批評。

身處 A 組的南韓，在分組賽最後一場賽事以 0:1 不敵南非，失去出線主動權，命運落在其他組的第三名手上。在經歷煎熬的 72 小時等待後，當 K 組的剛果民主共和國成功擊敗烏茲別克，南韓才正式確定無緣以「最佳第三名」身份搭上淘汰賽的尾班車。

全民唾棄洪明甫如過街老鼠 總統痛批「任人唯親」

南韓總教練洪明甫在南韓本土已成「過街老鼠」，激起全國震怒。球迷的怒火早已蔓延至日常生活中，不少南韓便利店及餐廳紛紛在門外張貼「洪明甫禁止進入」的告示。南韓本土電視台 KBS 在報導世界盃消息時，將其採訪畫面的臉部如疑犯般「打格」處理，足見南韓社會上下對洪明甫的強烈不滿。

南韓總統李在明亦在社交媒體發文怒轟，直斥出局是足協「任人唯親」的後果，狠批足協擁護「自己人」，將「無能的人」推上指揮官位置，並誓言要推動體育改革。