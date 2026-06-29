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體育
出版：2026-Jun-29 15:59
更新：2026-Jun-29 15:59

世界盃｜佛得角隊長被曝涉強姦　3月新西蘭友賽性侵女翻譯

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佛得角隊長賴恩文迪斯被指涉強姦被調查。(路透社)

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非洲島國的佛得角，首次參與世界盃決賽周就打入淘汰賽階段，不過卻被踢爆，在今年3月於新西蘭進行友賽期間，隊長的賴恩文迪斯（Ryan Mendes）被指涉嫌強姦巴西裔女翻譯。

巴西媒體《Globo》的報道，新西蘭警察證實在調查一宗強姦案，但未有透露疑兇身份。不過報道稱疑兇是佛得角的隊長文迪斯。據報道指，文迪斯今年3月隨隊到新西蘭奧克蘭參與友賽期間發生，而案發當日是與智利友賽的3月27日。受害者指，她受聘於新西蘭足協為佛得角的行程中擔任翻譯。而文迪斯在試圖進入受害人的酒店房間後，先掐住她的頸，然後毆打及咬她，在受害者試圖自衛時將她強姦。

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文迪斯在佛得角3場比賽都有上陣。(路透社)

報道更引述醫療報告，指受害人身體多處有瘀傷，例如頸部、嘴唇和疼痛部位。報告還補充指，受害人的生殖器官檢查，在陰唇底部有兩個圓形創傷，接觸是會明顯痛楚。有關報告在4月10日提交新西蘭警方，受害人亦已向警察報案。

國際足協稱與新西蘭當局了解

佛得角在上周末時拒絕回應有關案件，而國際足協（FIFA）回應表示：「國際足協極其重視任何不當行為的指控，並為足球界任何想要舉報事件的人士制定了明確的流程。一般而言，需要明確表明，獨立的司法機構不會對他們可能收到或未收到的指控發表評論，也不會評論是否正在對相關案件進行調查。他們希望分享的任何信息都將由他們自行決定是否公開。國際足協正在與新西蘭當局聯繫。我們目前無法對此事發表更多評論。」

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