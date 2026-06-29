世界盃｜佛得角隊長被曝涉強姦　3月新西蘭友賽性侵女翻譯

非洲島國的佛得角，首次參與世界盃決賽周就打入淘汰賽階段，不過卻被踢爆，在今年3月於新西蘭進行友賽期間，隊長的賴恩文迪斯（Ryan Mendes）被指涉嫌強姦巴西裔女翻譯。

巴西媒體《Globo》的報道，新西蘭警察證實在調查一宗強姦案，但未有透露疑兇身份。不過報道稱疑兇是佛得角的隊長文迪斯。據報道指，文迪斯今年3月隨隊到新西蘭奧克蘭參與友賽期間發生，而案發當日是與智利友賽的3月27日。受害者指，她受聘於新西蘭足協為佛得角的行程中擔任翻譯。而文迪斯在試圖進入受害人的酒店房間後，先掐住她的頸，然後毆打及咬她，在受害者試圖自衛時將她強姦。