熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 歐洲熱浪 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jun-29 17:11
更新：2026-Jun-29 17:11

世界盃｜查理斯安慰已出局蘇格蘭　被解讀成取笑

分享：
2026 06 27T194212Z 406078261 RC2C2MALFJAE RTRMADP 3 BRITAIN ROYALS KING

查理斯訪問蘇格蘭的國會。(路透社)

adblk4

蘇格蘭在世界盃的分組賽出局，作為主教練的史堤夫奇勒（Steve Clarke）已提出請辭。而英王查理斯三世（King Charles）就向蘇格蘭發慰問，然而當中又涉及為另外3支仍留在淘汰賽的英聯邦隊伍，包括世仇的英格蘭、澳洲和加拿大打氣，因此被部份人解讀成在取笑蘇格蘭隊，以及着他們去支持英格蘭。

查理斯在蘇格蘭及新西蘭出局後，發文慰問兩支英聯邦隊伍。因為新西蘭、澳洲以及加拿大仍以英國皇室作為君主。他表示：「給蘇格蘭隊的球員、將離任的領隊以及其他職員，我想向你們在世界盃的出局致慰問。雖然我知道這是極度的失望，就如同新西蘭一樣，那些沒能晉級的隊伍。但我希望你能帶着自豪的心回家，因為你們是時隔25年再次參加決賽周，已經為很多人帶來了快樂。我相信基於傳統的鬥爭，指望你們的忠實蘇格蘭球迷，現在全力支持其他3個仍在爭奪冠軍的國家，可能有些不切實際，但我和我的妻子仍然祝福英格蘭、澳洲和加拿大在未來的比賽好運。」

adblk5

媒體指，蘇格蘭人對查理斯的說法意見不一，有人相信是無傷大雅的玩笑，但也有人覺得是對蘇格蘭出局的落井下石。不過隨着蘇格蘭主帥奇勒的辭職，球迷更關心是蘇格蘭的繼任人，以及往後要開始的新一屆大賽的資格進行準備。

2026 06 25T001935Z 822767484 UP1EM6P00WL7G RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP SCO BRA 2026 06 25T002318Z 866640307 UP1EM6P012T7Z RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP SCO BRA
世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖） 世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖）
世界盃2026香港免費直播25場場次，包括1場32強及2場16強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括2場8強及2場4強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃酒吧睇波好去處（資料截至6月11日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月22日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃睇波餐廳好去處（資料截至6月26日）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務