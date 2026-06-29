世界盃｜查理斯安慰已出局蘇格蘭　被解讀成取笑

蘇格蘭在世界盃的分組賽出局，作為主教練的史堤夫奇勒（Steve Clarke）已提出請辭。而英王查理斯三世（King Charles）就向蘇格蘭發慰問，然而當中又涉及為另外3支仍留在淘汰賽的英聯邦隊伍，包括世仇的英格蘭、澳洲和加拿大打氣，因此被部份人解讀成在取笑蘇格蘭隊，以及着他們去支持英格蘭。

查理斯在蘇格蘭及新西蘭出局後，發文慰問兩支英聯邦隊伍。因為新西蘭、澳洲以及加拿大仍以英國皇室作為君主。他表示：「給蘇格蘭隊的球員、將離任的領隊以及其他職員，我想向你們在世界盃的出局致慰問。雖然我知道這是極度的失望，就如同新西蘭一樣，那些沒能晉級的隊伍。但我希望你能帶着自豪的心回家，因為你們是時隔25年再次參加決賽周，已經為很多人帶來了快樂。我相信基於傳統的鬥爭，指望你們的忠實蘇格蘭球迷，現在全力支持其他3個仍在爭奪冠軍的國家，可能有些不切實際，但我和我的妻子仍然祝福英格蘭、澳洲和加拿大在未來的比賽好運。」