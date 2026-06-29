世界盃｜德甲大細超　發文支持日本隊打巴西

日本隊將在香港時間周二（30日）的凌晨，在世界盃32強對巴西。日本隊中不少球員都曾或是現在於德甲聯賽效力，德甲的日語社交媒體帳號，就在這場重要大戰前，支持日本隊。

德甲的日語社交媒體X帳號，在今早就發出一張圖，上面有10位的日本球員，包括法蘭克福的堂安律、緬恩斯的佐野海舟、拜仁慕尼黑的伊藤洋輝、雲達不萊梅的菅原由勢，以及曾效力德甲球會的鎌田大地、田中碧及板倉滉等，在圖片的帖文寫到「對我們而言，你們的成功我們不感意外。今晚，就讓世界展示你們的力量。」圖中讓寫到「我們知道你們有多厲害」。