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體育
出版：2026-Jun-29 18:04
更新：2026-Jun-29 18:04

世界盃｜德甲大細超　發文支持日本隊打巴西

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堂安律在德甲的法蘭克福效力。(新華社)

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日本隊將在香港時間周二（30日）的凌晨，在世界盃32強對巴西。日本隊中不少球員都曾或是現在於德甲聯賽效力，德甲的日語社交媒體帳號，就在這場重要大戰前，支持日本隊。

德甲的日語社交媒體X帳號，在今早就發出一張圖，上面有10位的日本球員，包括法蘭克福的堂安律、緬恩斯的佐野海舟、拜仁慕尼黑的伊藤洋輝、雲達不萊梅的菅原由勢，以及曾效力德甲球會的鎌田大地、田中碧及板倉滉等，在圖片的帖文寫到「對我們而言，你們的成功我們不感意外。今晚，就讓世界展示你們的力量。」圖中讓寫到「我們知道你們有多厲害」。

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德甲聯賽有3種語言的社交平台帳號，包括德語、英語及日語，德語帳號在世界盃展開前就有支持德國隊，不過之後也沒有其他帖文。而英語帳號沒有世界盃的帖文，而日語就是唯一支持德國隊以外的其他隊伍。德甲聯賽是不少日本球員進入歐洲主流聯賽的跳板，在今個賽季就有15位日本球員效力。

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