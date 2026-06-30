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體育
出版：2026-Jun-30 07:50
更新：2026-Jun-30 07:50

世界盃｜巴拉圭爆大冷晉級！德國互射12碼必勝神話幻滅

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巴拉圭爆大冷晉級！　德國互射十二碼必勝神話幻滅（路透社）

巴拉圭爆大冷晉級！　德國互射十二碼必勝神話幻滅（路透社）

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以E組首名出線的德國，於32強對陣D組第3名巴拉圭。

巴拉圭憑著祖利奧安施素（Julio Enciso）的頭槌先開紀錄，換邊後德國前鋒夏維斯（Kai Havertz）以另一頭槌入球回敬，雙方法定時間內打成1:1平手，隨後加時亦互無紀錄，需要互射12碼決勝負。

巴拉圭於互射12碼階段以4:3淘汰德國，打破德國在世界盃賽場互射12碼全勝的紀錄，爆冷晉級16強。

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德國對巴拉圭精華

德國半場表現蹩腳　安施素破門助巴拉圭領先

甫開賽德國與巴拉圭都比較保守，戰情膠著，兩隊僅能憑著一些高空攻勢及死球製造攻門，但都只是隔靴搔癢。

巴拉圭球員米基爾阿米朗（Miguel Almiron）於分組賽第2場對土耳其時，在與對手爭執期間用手掩嘴而被紅牌驅逐出場並停賽1場。今場復出表現搶鏡，頻頻助攻助守。

及至42分鐘，巴拉圭翼鋒馬迪亞斯格拉薩（Matias Galarza）右路傳中，祖利奧安施素於禁區內無人看管之下門前銅頭一揮破網，巴拉圭領先1:0到半場。

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夏維斯頭槌追平　迎今屆世盃首個加時

換邊後德國並沒有坐以待斃，科利安華迪斯（Florian Wirtz）於54分鐘左路傳中，予前鋒夏維斯頭槌輕輕一揮，皮球直飛死角。這是夏維斯於今屆世盃的第3個入球，為德國追成1:1平手。

狀態大熟大勇的夏維斯於78分鐘再有機會，接應傳中門前頭槌攻門，卻被巴拉圭門將奧蘭度基爾（Orlando Gill）撲出。

隨後兩隊再無紀錄，打成1:1平手到完場，今屆首場淘汰賽需要進入加時。

夏維斯頭槌追平　今屆首個加時（路透社） 夏維斯頭槌追平　今屆首個加時（路透社） 夏維斯頭槌追平　今屆首個加時（路透社） 夏維斯頭槌追平　今屆首個加時（路透社） 夏維斯頭槌追平　今屆首個加時（路透社）

角球犯規在先　德國慘食「詐糊」

加時階段開始，一面倒都是德國的攻勢。德國左閘尼敦布朗（Nathaniel Brown）於加時上半場13分鐘開出角球，中堅莊拿芬泰希（Jonathan Tah）伏兵遠柱頭槌頂入。正當德國上下瘋狂慶祝之際，主球證重看視像助理裁判（VAR）的慢鏡，認為德國防守中場華迪馬安頓（Waldemar Anton）於角球開出時侵犯巴拉圭門將奧蘭度基爾，故入球無效。

隨後兩隊亦再無紀錄，需以互射12碼分勝負。

華迪馬安頓被判侵犯門將在先，德國慘食「詐糊」。（路透社） 華迪馬安頓被判侵犯門將在先，德國慘食「詐糊」。（路透社） 華迪馬安頓被判侵犯門將在先，德國慘食「詐糊」。（路透社） 華迪馬安頓被判侵犯門將在先，德國慘食「詐糊」。（路透社）

互射十二碼決勝　德國首次世盃互射十二碼落敗

今屆世盃首場淘汰賽需以互射12碼決勝負，德國先後有兩名英超前鋒夏維斯及禾達美迪（Nick Woltemade）射失，至於巴拉圭則在第4輪及第5輪分別有安東尼奧沙拿比亞（Antonio Sanabria）及法比安巴貝拿（Fabian Balbuena）射失。

互射12碼需要進入「突然死亡」，莊拿芬泰希主射卻「炒飛機」；而荷西簡拿利（Jose Canale）則順利射入第6輪，巴拉圭在互射12碼階段以4:3擊敗德國，爆冷晉級16強。德國則首次在世界盃賽場於互射12碼落敗，黯然出局。

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十二碼主射列表

德國

  1. 夏維斯 射失

  2. 甘美治（Joshua Kimmich）射入

  3. 穆斯亞拿（Jamal Musiala） 射入

  4. 禾達美迪（Nick Woltemade）射失

  5. 拿迪安阿美利（Nadiem Amiri）射入

  6. 莊拿芬泰希 射失

巴拉圭

  1. 馬里斯奧柏度（Mauricio）射入

  2. 古斯達禾高美斯（Gustavo Gomez）射入

  3. 馬迪亞斯格拉薩（Matias Galarza）射入

  4. 安東尼奧沙拿比亞（Antonio Sanabria）射失

  5. 法比安巴貝拿（Fabian Balbuena）射失

  6. 荷西簡拿利（Jose Canale）射入

中堅莊拿芬泰希「炒飛機」，葬送德國晉級機會。（路透社）

中堅莊拿芬泰希「炒飛機」，葬送德國晉級機會。（路透社）

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經過互射12碼決勝後，巴拉圭爆冷晉級，將會在7月5日凌晨5點面對法國及瑞典的勝方。

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