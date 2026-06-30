世界盃｜巴拉圭爆大冷晉級！德國互射12碼必勝神話幻滅

以E組首名出線的德國，於32強對陣D組第3名巴拉圭。 巴拉圭憑著祖利奧安施素（Julio Enciso）的頭槌先開紀錄，換邊後德國前鋒夏維斯（Kai Havertz）以另一頭槌入球回敬，雙方法定時間內打成1:1平手，隨後加時亦互無紀錄，需要互射12碼決勝負。 巴拉圭於互射12碼階段以4:3淘汰德國，打破德國在世界盃賽場互射12碼全勝的紀錄，爆冷晉級16強。

德國對巴拉圭精華

德國半場表現蹩腳 安施素破門助 巴拉圭領先 甫開賽德國與巴拉圭都比較保守，戰情膠著，兩隊僅能憑著一些高空攻勢及死球製造攻門，但都只是隔靴搔癢。 巴拉圭球員米基爾阿米朗（Miguel Almiron）於分組賽第2場對土耳其時，在與對手爭執期間用手掩嘴而被紅牌驅逐出場並停賽1場。今場復出表現搶鏡，頻頻助攻助守。 及至42分鐘，巴拉圭翼鋒馬迪亞斯格拉薩（Matias Galarza）右路傳中，祖利奧安施素於禁區內無人看管之下門前銅頭一揮破網，巴拉圭領先1:0到半場。

夏維斯頭槌追平 迎今屆世盃首個加時 換邊後德國並沒有坐以待斃，科利安華迪斯（Florian Wirtz）於54分鐘左路傳中，予前鋒夏維斯頭槌輕輕一揮，皮球直飛死角。這是夏維斯於今屆世盃的第3個入球，為德國追成1:1平手。 狀態大熟大勇的夏維斯於78分鐘再有機會，接應傳中門前頭槌攻門，卻被巴拉圭門將奧蘭度基爾（Orlando Gill）撲出。 隨後兩隊再無紀錄，打成1:1平手到完場，今屆首場淘汰賽需要進入加時。

角球犯規在先 德國慘食「詐糊」 加時階段開始，一面倒都是德國的攻勢。德國左閘尼敦布朗（Nathaniel Brown）於加時上半場13分鐘開出角球，中堅莊拿芬泰希（Jonathan Tah）伏兵遠柱頭槌頂入。正當德國上下瘋狂慶祝之際，主球證重看視像助理裁判（VAR）的慢鏡，認為德國防守中場華迪馬安頓（Waldemar Anton）於角球開出時侵犯巴拉圭門將奧蘭度基爾，故入球無效。 隨後兩隊亦再無紀錄，需以互射12碼分勝負。

互射十二碼決勝 德國首次世盃互射十二碼落敗 今屆世盃首場淘汰賽需以互射12碼決勝負，德國先後有兩名英超前鋒夏維斯及禾達美迪（Nick Woltemade）射失，至於巴拉圭則在第4輪及第5輪分別有安東尼奧沙拿比亞（Antonio Sanabria）及法比安巴貝拿（Fabian Balbuena）射失。 互射12碼需要進入「突然死亡」，莊拿芬泰希主射卻「炒飛機」；而荷西簡拿利（Jose Canale）則順利射入第6輪，巴拉圭在互射12碼階段以4:3擊敗德國，爆冷晉級16強。德國則首次在世界盃賽場於互射12碼落敗，黯然出局。

十二碼主射列表 德國 夏維斯 射失 甘美治（Joshua Kimmich）射入 穆斯亞拿（Jamal Musiala） 射入 禾達美迪（Nick Woltemade）射失 拿迪安阿美利（Nadiem Amiri）射入 莊拿芬泰希 射失 巴拉圭 馬里斯奧柏度（Mauricio）射入 古斯達禾高美斯（Gustavo Gomez）射入 馬迪亞斯格拉薩（Matias Galarza）射入 安東尼奧沙拿比亞（Antonio Sanabria）射失 法比安巴貝拿（Fabian Balbuena）射失 荷西簡拿利（Jose Canale）射入

經過互射12碼決勝後，巴拉圭爆冷晉級，將會在7月5日凌晨5點面對法國及瑞典的勝方。