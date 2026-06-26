世界盃｜厄瓜多爾死裡逃生出線！科特迪瓦史上首度晉身淘汰賽

E組最後一輪賽事出現熱血一幕！
厄瓜多爾首兩場僅錄得1和1負，包括被科特迪瓦絕殺，以及悶和庫拉索。厄瓜多爾於最後一場需要對陣賽前已經篤定以首名出線的德國，雖然開賽兩分鐘便先失1球，但仍憑著不屈意志，上下半場各入1球，以2:1反勝德國，賽後肯定將以其中一隊最佳第3名出線32強。
同組另一場賽事，科特迪瓦以2:0淨勝庫拉索，將以次名出線，亦是他們歷史上首次晉身世盃淘汰賽。
利萊辛尼先開紀錄 厄瓜多爾熱血反勝
上場僅和庫拉索的厄瓜多爾，今場對陣德國僅2分鐘便因利萊辛尼（Leroy Sane）於禁區頂的撞射得手而先失一球。不過尼爾遜安古路（Nilson Angulo）於9分鐘在禁區頂擺順右腳射遠柱破網，為厄瓜多爾追平1:1。
換邊後厄瓜多爾情況一度雪上加霜，祖爾奧當尼斯（Joel Ordonez） 於46分鐘因在禁區內侵犯夏維斯（Kai Havertz）而被判罰12碼，不過球證查看視像助理裁判（VAR）的重播，改判利萊辛尼在較早前組織上犯規在先，故12碼判罰不成立。
來到77分鐘，球場出現熱血一刻。厄瓜多爾角球開出，前鋒干沙路柏拉達（Gonzalo Plata）接應隊友前柱頭槌「跣後」，於門前射入，為厄瓜多爾反超前2:1到完場。
厄瓜多爾對德國精華
科特迪瓦輕取庫拉索 尼高拉斯比比連入兩球
至於另一場科特迪瓦對庫拉索方面，科特迪瓦憑著尼高拉斯比比（Nicolas Pepe）梅開二度，以2:0淨勝庫拉索。科特迪瓦將以次名出線，為他們歷史上首次晉身世界盃淘汰賽。
E組完成所有分組賽賽事，德國以6分排在榜首，將於32強面對 A、B、C、D、或F組的第3名；而科特迪瓦則同樣得6分，因為與德國的對賽成績排在次名，出線後將對I組次名。
厄瓜多爾升上最佳第3名積分榜首位，已經穩奪其中一席出線資格，意味著厄瓜多爾將繼2006年世界盃後，再次打入世盃淘汰賽。