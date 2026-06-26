世界盃｜厄瓜多爾死裡逃生出線！科特迪瓦史上首度晉身淘汰賽

E組最後一輪賽事出現熱血一幕！

厄瓜多爾首兩場僅錄得1和1負，包括被科特迪瓦絕殺，以及悶和庫拉索。厄瓜多爾於最後一場需要對陣賽前已經篤定以首名出線的德國，雖然開賽兩分鐘便先失1球，但仍憑著不屈意志，上下半場各入1球，以2:1反勝德國，賽後肯定將以其中一隊最佳第3名出線32強。

同組另一場賽事，科特迪瓦以2:0淨勝庫拉索，將以次名出線，亦是他們歷史上首次晉身世盃淘汰賽。