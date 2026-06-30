世界盃｜巴拉圭全國放假一日慶祝挫德國　女神列基美感動落淚︰全場不斷祈禱

巴拉圭首都亞松森，數以萬人在街頭瘋狂慶祝爆冷淘汰德國。巴拉圭總統的培尼亞（Santiago Pena）宣布，因巴拉圭歷史性勝利而在宣布6月30日全國放假一日︰「為慶祝巴拉圭國家隊淘汰德國，球員展現了勇氣、信念及永不放棄精神。巴拉圭政府宣布6月30日為全國法定假日，有必要讓巴拉圭人一同慶祝這個日子。」

列基美︰互射12碼關鍵時刻跪在地上

愛隊晉級，當然少不了2010年世界盃爆紅的巴拉圭女球迷列基美（Larissa Riquelme）。這名被南美傳媒稱為「世界盃女神」（La Novia del Mundial）的網紅兼模特兒，在IG Story自拍落淚一刻︰「上帝再一次向我證明了對我的愛。全場幾乎一直都在聽讚美詩、不斷祈禱。」現在IG累積229萬Followers的列基美續道︰「互射12碼時，我背對著電視螢幕，繼續祈禱。最後，我直接跪在地上。」

巴拉圭將在7月5日凌晨5時於16強鬥法國或瑞典，若再晉一級將在8強對加拿大或摩洛哥。