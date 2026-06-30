世界盃｜巴拉圭全國放假一日慶祝挫德國　女神列基美感動落淚︰全場不斷祈禱

巴拉圭憑互射12碼氣走德國，打破德國在世界盃互射十二碼全勝紀錄，爆冷晉級16強，數以萬計人巴拉圭首都亞松森街頭慶祝，總統宣布歷史性勝利而全國放假一日。巴拉圭著名女球迷列基美（Larissa Riquelme）十分感動，在IG Story自拍落淚一刻。
「球員展現了勇氣、信念及永不放棄精神」
巴拉圭首都亞松森，數以萬人在街頭瘋狂慶祝爆冷淘汰德國。巴拉圭總統的培尼亞（Santiago Pena）宣布，因巴拉圭歷史性勝利而在宣布6月30日全國放假一日︰「為慶祝巴拉圭國家隊淘汰德國，球員展現了勇氣、信念及永不放棄精神。巴拉圭政府宣布6月30日為全國法定假日，有必要讓巴拉圭人一同慶祝這個日子。」
列基美︰互射12碼關鍵時刻跪在地上
愛隊晉級，當然少不了2010年世界盃爆紅的巴拉圭女球迷列基美（Larissa Riquelme）。這名被南美傳媒稱為「世界盃女神」（La Novia del Mundial）的網紅兼模特兒，在IG Story自拍落淚一刻︰「上帝再一次向我證明了對我的愛。全場幾乎一直都在聽讚美詩、不斷祈禱。」現在IG累積229萬Followers的列基美續道︰「互射12碼時，我背對著電視螢幕，繼續祈禱。最後，我直接跪在地上。」
巴拉圭將在7月5日凌晨5時於16強鬥法國或瑞典，若再晉一級將在8強對加拿大或摩洛哥。
😭🇵🇾 LARISSA RIQUELME VAI ÀS LÁGRIMAS APÓS A CLASSIFICAÇÃO DO PARAGUAI!— Vipei TV (@Vipeitv) June 30, 2026
Entre lágrimas, orações e muita emoção, Larissa agradeceu a Deus pela conquista da seleção paraguaia.
"Mais uma vez, Deus me mostrou o Seu amor." 🙏❤️#LarissaRiquelme #Paraguai #Copa #Fe #FIFAWorldCup pic.twitter.com/0UAPbdn45M