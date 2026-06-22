巴拉圭在世界盃分組賽擊敗土耳其，除了令對方提早出局外，亦改變了女球迷Naiel Aguilera的命運。直播畫面捕捉到這名女球迷睇波時，因角度問題一度被網民質疑為「AI人工美女」畫面。但她接受訪問片段及IG被起底，令網民疑慮一掃而空。
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IG爆升至近27萬 太多訊息令手機一度死機
世界盃直播鏡頭，拍到全名為Daniela Naiel Aguilera Fischer的女球迷，因為角度及光影問題，一度被質疑為「AI人工美女」。不過她賽後訪問時的笑容迷倒不少人，加上身份及IG帳號被起底，令她由素人一躍成為網絡紅人。Naiel Aguilera接受訪問時說︰「土耳其為我帶來運氣。我收到大量訊息，來自世界來地，完全不理解發生甚麼事。」Naiel Aguilera在賽後IG Followers爆升至26.7萬，而對土耳其的圖片有超過一百萬人次看過。除了因太多訊息令她手機一度「死機」外，世界盃亦為她帶來流量、名氣和商機，獲得知名時裝品牌邀約。
🇵🇾🏆 Daniela Naiel Aguilera Fischer, la conocida modelo paraguaya, analizó la victoria de Paraguay sobre Turquía en la segunda fecha del Mundial pic.twitter.com/HiN586M7yU— PaseClave (@paseclave__) June 20, 2026
不過「列基美接班人」的真實背景仍有待證實。有報道指Naiel Aguilera現年19歲，是心理學學生及兼職模特兒，亦有傳她是25歲空姐。西班牙傳媒指她在巴拉圭Mariano Roque Alonso出生，有傳曾在選美比賽「Miss Teen Paraguay 2022」勝出。而Naiel Aguilera 將會入場支持巴拉圭所有世界盃比賽，包括6月26日早上10時對澳洲的D組分組賽。