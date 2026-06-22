IG爆升至近27萬 太多訊息令手機一度死機

世界盃直播鏡頭，拍到全名為Daniela Naiel Aguilera Fischer的女球迷，因為角度及光影問題，一度被質疑為「AI人工美女」。不過她賽後訪問時的笑容迷倒不少人，加上身份及IG帳號被起底，令她由素人一躍成為網絡紅人。Naiel Aguilera接受訪問時說︰「土耳其為我帶來運氣。我收到大量訊息，來自世界來地，完全不理解發生甚麼事。」Naiel Aguilera在賽後IG Followers爆升至26.7萬，而對土耳其的圖片有超過一百萬人次看過。除了因太多訊息令她手機一度「死機」外，世界盃亦為她帶來流量、名氣和商機，獲得知名時裝品牌邀約。