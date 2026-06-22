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體育
出版：2026-Jun-22 18:16
更新：2026-Jun-22 18:16

世界盃｜巴拉圭美女球迷爆紅 繼承列基美「女神」稱號

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世界盃｜巴拉圭女球迷爆紅 繼承列基美「女神」稱號

世界盃｜巴拉圭女球迷爆紅 繼承列基美「女神」稱號

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巴拉圭在世界盃分組賽擊敗土耳其，除了令對方提早出局外，亦改變了女球迷Naiel Aguilera的命運。直播畫面捕捉到這名女球迷睇波時，因角度問題一度被網民質疑為「AI人工美女」畫面。但她接受訪問片段及IG被起底，令網民疑慮一掃而空。

世界盃｜ViuTV免費直播25場賽程

巴拉圭女球迷Naiel Aguilera在世界盃成名 巴拉圭女球迷Naiel Aguilera一度被質疑為「AI美女」 巴拉圭女球迷Naiel Aguilera在世界盃成名 巴拉圭女球迷Naiel Aguilera在世界盃成名 巴拉圭女球迷Naiel Aguilera在世界盃成名 巴拉圭女球迷Naiel Aguilera在世界盃成名，IG Followers急升 巴拉圭女球迷Naiel Aguilera在世界盃成名，IG Followers急升 巴拉圭女球迷Naiel Aguilera在世界盃成名，IG Followers急升 巴拉圭女球迷Naiel Aguilera一度被質疑為「AI美女」 巴拉圭女球迷Naiel Aguilera一度被質疑為「AI美女」 巴拉圭女球迷Naiel Aguilera在世界盃成名，IG Followers急升 巴拉圭女球迷Naiel Aguilera在世界盃成名 巴拉圭女球迷Naiel Aguilera在世界盃成名 巴拉圭女球迷Naiel Aguilera在世界盃成名，IG Followers急升 巴拉圭女球迷Naiel Aguilera在世界盃成名，IG Followers急升 巴拉圭女球迷Naiel Aguilera在世界盃成名，IG Followers急升

IG爆升至近27萬 太多訊息令手機一度死機

世界盃直播鏡頭，拍到全名為Daniela Naiel Aguilera Fischer的女球迷，因為角度及光影問題，一度被質疑為「AI人工美女」。不過她賽後訪問時的笑容迷倒不少人，加上身份及IG帳號被起底，令她由素人一躍成為網絡紅人。Naiel Aguilera接受訪問時說︰「土耳其為我帶來運氣。我收到大量訊息，來自世界來地，完全不理解發生甚麼事。」Naiel Aguilera在賽後IG Followers爆升至26.7萬，而對土耳其的圖片有超過一百萬人次看過。除了因太多訊息令她手機一度「死機」外，世界盃亦為她帶來流量、名氣和商機，獲得知名時裝品牌邀約。

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不過「列基美接班人」的真實背景仍有待證實。有報道指Naiel Aguilera現年19歲，是心理學學生及兼職模特兒，亦有傳她是25歲空姐。西班牙傳媒指她在巴拉圭Mariano Roque Alonso出生，有傳曾在選美比賽「Miss Teen Paraguay 2022」勝出。而Naiel Aguilera 將會入場支持巴拉圭所有世界盃比賽，包括6月26日早上10時對澳洲的D組分組賽。

世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖） 世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖）

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