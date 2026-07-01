世界盃｜麥巴比梅開二度！　法國三球輕取瑞典過關（有片）

今屆世界盃進攻最強的法國，出戰 32 強對瑞典繼續展示其驚人火力，當中基利安麥巴比（Kylian Mbappe）梅開二度，最終以 3:0 大勝瑞典，輕鬆晉級。

法國連環中柱 麥巴比臨完半場勁射開紀錄

甫開賽法國比較欠入球運，麥巴比於 20 分鐘一度射入「單刀」，卻被旁證示意越位在先，入球無效。其後麥巴比於 32 分鐘接應祖利斯古迪（Jules Kounde）右路傳中，無人看管之下射門中柱，未能為法國先開紀錄。「高盧雄雞」於 36 分鐘再有機會，米高奧利斯乘瑞典後衛解圍不遠，於禁區頂球不著地施展「倒掛金鉤」，可惜再度中柱，不然將肯定成為本屆金球。

臨完半場前，法國終於打破缺口。一次法國三叉戟左路短角球組織，米高奧利斯（Michael Olise） 傳予奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele），再交給麥巴比。麥巴比於禁區內兩記「插花」晃過瑞典後衛，再勁射遠柱破網。儘管上半場一直「運濟」，但法國進攻火力始終驚為天人，法國半場領先 1:0。