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體育
出版：2026-Jul-01 06:56
更新：2026-Jul-01 06:56

世界盃｜麥巴比梅開二度！　法國三球輕取瑞典過關（有片）

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世界盃｜麥巴比梅開二度！　法國三球輕取瑞典過關（路透社）

世界盃｜麥巴比梅開二度！　法國三球輕取瑞典過關（路透社）

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今屆世界盃進攻最強的法國，出戰 32 強對瑞典繼續展示其驚人火力，當中基利安麥巴比（Kylian Mbappe）梅開二度，最終以 3:0 大勝瑞典，輕鬆晉級。

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法國連環中柱　麥巴比臨完半場勁射開紀錄

甫開賽法國比較欠入球運，麥巴比於 20 分鐘一度射入「單刀」，卻被旁證示意越位在先，入球無效。其後麥巴比於 32 分鐘接應祖利斯古迪（Jules Kounde）右路傳中，無人看管之下射門中柱，未能為法國先開紀錄。「高盧雄雞」於 36 分鐘再有機會，米高奧利斯乘瑞典後衛解圍不遠，於禁區頂球不著地施展「倒掛金鉤」，可惜再度中柱，不然將肯定成為本屆金球。

臨完半場前，法國終於打破缺口。一次法國三叉戟左路短角球組織，米高奧利斯（Michael Olise） 傳予奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele），再交給麥巴比。麥巴比於禁區內兩記「插花」晃過瑞典後衛，再勁射遠柱破網。儘管上半場一直「運濟」，但法國進攻火力始終驚為天人，法國半場領先 1:0。

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米高奧利斯球不著地施展「倒掛金鉤」，可惜中柱。（路透社）

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奧利斯兩記絕妙助攻　法國大勝三球

換邊後法國得勢不饒人，米高奧利斯於 53 分鐘傳送直線予巴特利巴高拿（Bradley Barcola），這名效力巴黎聖日耳門的翼鋒不負所托，勁射破網，擴大法國領先優勢至 2:0。

米高奧利斯於 74 分鐘又再助攻，麥巴比接應後「燙射」遠柱破網，率領「高盧雄雞」贏至 3:0。麥巴比射入個人在世盃的第 18 個入球，與美斯的紀錄只差一球。至於米高奧利斯送出今屆第 5 次助攻，超越巴西般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes），位列助攻榜首席。

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奪冠大熱法國順利晉級 16 強，將於 7 月 5 日凌晨 5 點對陣爆冷淘汰德國的巴拉圭。

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