世界盃｜英格蘭絕地反勝！哈利卡尼梅開二度險勝民主剛果

世界盃｜英格蘭絕地反勝！ 哈利卡尼梅開二度險勝剛果民主

英軍「足球回家」（Football is coming home）夢未完！ 賽前奪冠熱門之一英格蘭，於32強淘汰賽面對剛果民主共和國，於上半場一度落後0:1。不過英軍皇牌射手哈利卡尼（Harry Kane）及時挺身而出，下半場梅開二度，帶領「三獅軍團」絕地反勝2:1，有驚無險下晉級。

英格蘭對剛果民主共和國精華

剛果民主先開紀錄 英軍半場多番攻勢難破門 甫開賽民主剛果反客為主，僅7分就憑贊素梅賓巴（Chancel Mbemba）一記「大轉邊」傳球，予禁區內捷賓加（Brian Cipenga）射近柱得手，英格蘭迎來惡夢般的開局，落後0:1。 失球後「三獅軍團」積極反撲，迪格蘭賴斯（Declan Rice）於30分鐘傳中予祖迪比寧咸（Jude Bellingham）頭槌攻門，被剛果民主門將麥巴斯（Lionel Mpasi）奮勇撲出，其後馬度基（Noni Madueke）35分鐘於右路發難後，傳予遠柱的拉舒福特（Marcus Rashford）射門，又被民主剛果守衛「護空門」。

及至42分鐘，民主剛果差點有機會擴大優勢，雲比卡沙（Aaron Wan-Bissaka）右路傳中予尤尼韋沙（Yoane Wissa），這名效力英超球隊紐卡素的前鋒射門中柱。臨完半場前，祖迪比寧咸及哈利卡尼的近門施射都被表現神勇的剛果民主門將麥巴斯救出，英格蘭半場落後一球。

哈利卡尼成英雄 連入兩球率英軍反勝 換邊後英格蘭當然渴望入球，於60分鐘換入安東尼哥頓（Anthony Gordon）及布卡約沙卡（Bukayo Saka），終見成效。安東尼哥頓於75分鐘於左路傳中，哈利卡尼門前頭槌攻門破網，為英軍追平1:1。 臨完場前上演「球迷奇遇記」，哈利卡尼於86分鐘再次接應安東尼哥頓傳送，禁區內勁射破網，今場表現出色的民主剛果門將麥巴斯鞭長莫及，為「三獅軍團」反超前2:1。

哈利卡尼成英雄 連入兩球率英軍反勝（路透社）

英格蘭驚險晉級後，於16強將作客東道主墨西哥，大戰將於7月6日早上8點舉行。