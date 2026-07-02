世界盃｜比利時奇蹟逆轉！黃金一代反勝塞內加爾晉級

曾經在2018年世界盃奪得季軍的比利時，因出產如夏薩特（Eden Hazard）、奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）、泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）等球星而被譽為「黃金一代」。經歷過上屆世界盃恥辱性分組賽出局後，許多球迷都以為「黃金一代」早已青黃不接。

然而今場比利時打出拼勁，在85分鐘仍落後2球的情況下，憑著不屈意志臨完場前3分鐘內連入2球追平，再於加時尾段射入12碼，以3:2絕地反勝塞內加爾。以一場奇蹟的勝利，宣告比利時「黃金一代」仍未終結。