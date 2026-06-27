世界盃｜比利時大炒新西蘭首名晉級　迪布尼盧卡古黃金一代交功課

比利時驚險下取得小組首名出線。在首兩場都賽和之下，比利時在最後一場，先有李安度杜沙特（Leandro Trossard）的梅開二度，加上奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）及盧卡古（Romelu Lukaku）兩個黃金一代球員建功，最終以5:1大勝新西蘭，反壓埃及取得首名晉級。

比利時的「黃金一代」已到了最後階段，經歷過2018年的季軍與上屆分組出局，能否取得成就看今屆表現。歐洲紅魔首兩場分別賽和埃及以及伊朗，比利時今場贏波都未必可以取得首名，因為埃及贏波的話，他們一定不夠分反先。