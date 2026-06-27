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體育
出版：2026-Jun-27 13:29
更新：2026-Jun-27 13:29

世界盃｜比利時大炒新西蘭首名晉級　迪布尼盧卡古黃金一代交功課

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盧卡古建功，為比利時大勝新西蘭。(路透社)

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比利時驚險下取得小組首名出線。在首兩場都賽和之下，比利時在最後一場，先有李安度杜沙特（Leandro Trossard）的梅開二度，加上奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）及盧卡古（Romelu Lukaku）兩個黃金一代球員建功，最終以5:1大勝新西蘭，反壓埃及取得首名晉級。

比利時的「黃金一代」已到了最後階段，經歷過2018年的季軍與上屆分組出局，能否取得成就看今屆表現。歐洲紅魔首兩場分別賽和埃及以及伊朗，比利時今場贏波都未必可以取得首名，因為埃及贏波的話，他們一定不夠分反先。

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比利時半場僅一球領先

上半場比利時已經佔有主動，在21分鐘新西蘭的球員被禁區內手球，球證在翻看視像助理裁判（VAR）的片段後，決定不罰12碼。新西蘭大難不死，但還是沒有後福。7分鐘後杜沙特把握對手門將擋出不遠，門前轉身抽入，為比利時取得領先，而半場比利時僅領前1:0，要取得首名需要再入球。

換邊後再一次是杜沙特，今次他在50分鐘於禁區內起腳，為比利時拉開比。迪布尼66分鐘禁區頂的射門，為比利時領先至3:0。新西蘭的艾利積斯（Eli Just）雖然在84分鐘再一次入球，為新西蘭破蛋，不過2分鐘之後，後備入替的盧卡古頭槌又為比利時頂成4:1，比利時的「黃金一代」今仗攻入了2球。之後沙利麥卡斯（Alexis Saelemekars）在補時再下一城，令比利時贏到5:1。比利時大勝之後，以5分升上同日賽和伊朗的埃及，取得分組首名，而埃及次名出線。

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新西蘭對比利時精華

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