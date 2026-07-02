世界盃｜比利時奇蹟逆轉！　黃金一代反勝塞內加爾晉級（有片）

曾經在 2018 年世盃奪得季軍的比利時，因出產如夏沙特（Eden Hazard）、奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）、泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）等球星而被譽為「黃金一代」。經歷過上屆世盃恥辱性分組賽出局後，許多球迷都以為「黃金一代」早已青黃不接。
然而今場比利時打出拼勁，在 85 分鐘仍落後兩球的情況下，憑著不屈意志臨完場前三分鐘內連入兩球追平，再於加時尾段射入十二碼，以 3:2 絕地反勝塞內加爾。以一場奇蹟的勝利，宣告比利時「黃金一代」仍未終結。
比利時上半場表現蹩腳 塞內加爾一球領先
甫開賽塞內加爾攻勢較多，左閘伊斯姆積及斯（Ismail Jakobs）於 13 分鐘左路傳中，比利時門將泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）出迎拍走卻將皮球拍至門前，塞內加爾前鋒伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）面對空門居然射中柱，無緣先開紀錄。
及至 25 分鐘，塞內加爾終於攻破比利時大門。沙迪奧文尼（Sadio Mane）左路傳中，伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）頭槌攻門中柱，效力英超球會新特蘭的中場哈比迪亞拉（Habib Diarra）伏兵門前射入空門，為塞內加爾領先 1:0。
比利時臨完場前入兩球 絕境追和逼出加時
換邊後比利時看似繼續沉淪，伊斯美拿沙亞於 51 分鐘接應後場長傳，憑一人之力壓過比利時後衛，大力抽射破網，擴大塞內加爾領先優勢至 2:0。
臨完場前「歐洲紅魔」踢出不屈鬥志，先憑著前鋒盧卡古（Romelu Lukaku）於 87 分鐘門前撞射追成 1:2，然後泰利文斯（Youri Tielemans）接應李安度杜沙特（Leandro Trossard）傳中，快塞內加爾門將摩利迪奧（Mory Diaw）一步頭槌頂入。比利時於三分鐘內連入兩球，追成 2:2 平手，將比賽從出局邊緣拖進加時。
臨完場前比利時射入極刑 完成終極絕殺
在加時下半場 119 分鐘，迪亞高莫連拿（Diego Moreira）左路傳中，皮球輾轉之下落到盧克巴基奧（Dodi Lukebakio）腳下，此子一射中楣。然而主球證重看視像助理裁判（VAR）的慢鏡，判定在組織時泰利文斯於禁區內被侵犯，主球證直指十二碼點。
泰利文斯親自操刀十二碼中鵠，帶領「歐洲紅魔」由出局邊緣，到加時後反勝 3:2 晉級。
比利時奇蹟晉級後，將會於 7 月 7 日早上 8 點面對美國與波斯尼亞之間的勝方。