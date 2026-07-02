世界盃｜多倫多派避孕套包裝字句「Block those shots!」融合足球與性教育（有片）

多倫多公共衛生局為配合世界盃期間大量球迷到訪，推出6款限定避孕套，球迷或市民可在市內性病防治診所等地免費領取。6個包裝上各有特色，當中封阻射門（Block those shots!）、出色的埋門（What a finish！）、「Ohhh, Canada」等，有雙重語意在網上獲大讚「有趣又有創意」、「設計好是王道」、「最好的手信」等。

多倫多公共衛生局提醒球迷，無論在球場睇波或參加其他活動，都應該使用避孕套保護自己和伴侶。當地媒體笑言希望大家不只在足球場「入波」，在家中「建功」時也要確保安全。

近年不少大型運動賽事發放避孕套，米蘭冬奧派發一萬個避孕套火速被搶光、巴黎奧運更大派23萬個。不過今屆世界盃只有男性球員，因此對象為來自不同地方的球迷，以推廣宣傳公共衛生。