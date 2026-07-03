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體育
出版：2026-Jul-03 05:06
更新：2026-Jul-03 05:06

世界盃｜西班牙三球輕取奧地利　奧耶沙巴爾藉入球報喜

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西班牙三球輕取奧地利　奧耶沙巴爾藉入球報喜（路透社）

西班牙三球輕取奧地利　奧耶沙巴爾藉入球報喜（路透社）

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西班牙於今屆世界盃首仗意外僅和佛得角，看來「狂牛軍團」已經走出頹勢。

於 32 強面對奧地利，全場踢得相當輕鬆，最終憑著奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）梅開二度及柏度樸路（Pedro Porro）的入球，以 3:0 淨勝對手，昂然晉身 16 強。

奧耶沙巴爾梅開二度，帶領西班牙晉身十六強。（路透社） 奧耶沙巴爾梅開二度，帶領西班牙晉身十六強。（路透社） 奧耶沙巴爾梅開二度，帶領西班牙晉身十六強。（路透社） 奧耶沙巴爾梅開二度，帶領西班牙晉身十六強。（路透社） 奧耶沙巴爾梅開二度，帶領西班牙晉身十六強。（路透社） 奧耶沙巴爾梅開二度，帶領西班牙晉身十六強。（路透社） 奧耶沙巴爾梅開二度，帶領西班牙晉身十六強。（路透社） 奧耶沙巴爾梅開二度，帶領西班牙晉身十六強。（路透社）

狂牛攻勢如水銀瀉地　半場領先一球

甫開賽西班牙明顯技勝一籌，控制局面，古古列拿（Marc Cucurella）於 29 分鐘乘角球門前混戰，狂抽破網，不過球證示意奧地利門將阿歷山大舒拉加（Alexander Schlager）被侵犯在先，故入球無效。不過這名剛轉投西甲豪門皇家馬德里的「爆炸頭」左閘其後於 36 分鐘左路傳中，奧耶沙巴爾馬上撞射遠柱得手，為「狂牛兵團」先開紀錄，領先 1:0。入球後奧耶沙巴爾將皮球放在自己球衣內，藉此宣佈其女友懷孕消息，可喜可賀。

臨完半場前，西班牙左翼阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）於離門約三十碼位置主理罰球，僅僅中楣彈出，西班牙半場領先一球。

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臨完半場前阿歷斯巴爾拿主射罰球，中楣彈出。（路透社）

臨完半場前阿歷斯巴爾拿主射罰球，中楣彈出。（路透社）

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奧耶沙巴爾梅開二度　西班牙輕鬆過關

換邊後，西班牙繼續強攻，渴望取得「燕梳」球。來到 66 分鐘，阿歷斯巴爾拿左路落底線傳中，今場擔任正選的右閘柏度樸路衝入禁區，銅頭一揮破網，為這名熱刺後防的首個國際賽入球，為西班牙領先到 2:0。

臨完場前，古古列拿再度助攻奧耶沙巴爾門前撞射破網，為西班牙「埋齋」贏到 3:0，順利晉級 16 強。

柏度樸路的頭槌入球，為他在國家隊首個入球。（路透社） 柏度樸路的頭槌入球，為他在國家隊首個入球。（路透社） 柏度樸路的頭槌入球，為他在國家隊首個入球。（路透社） 柏度樸路的頭槌入球，為他在國家隊首個入球。（路透社） 柏度樸路的頭槌入球，為他在國家隊首個入球。（路透社）

「狂牛軍團」輕鬆晉級 16 強，將於 7 月 7 日凌晨 3 點面臨葡萄牙或克羅地亞的挑戰。

世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖） 世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖）

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