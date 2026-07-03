世界盃｜C朗淘汰賽終開齋　葡萄牙絕殺克羅地亞晉級！（有片）

32 強葡萄牙對克羅地亞或許是今屆世盃最精彩絕倫的比賽，除了有基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo，C朗）射入其個人首個世盃淘汰賽入球外，臨完場克羅地亞最後一擊追平卻被 VAR 裁定越位，最終葡萄牙以 2:1 險勝，晉級 16 強。

葡萄牙攻勢一浪接一浪，祖奧簡些路（Joao Cancelo）於 30 分鐘右路傳中，般奴費南迪斯及 C 朗拿度都未能射門，只能目睹皮球在門前掠過，兩隊半場以 0:0 打成平手。

甫開賽葡萄牙便施壓，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）於 4 分鐘接應拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）傳中門前撞射，卻被克羅地亞門將利華高域（Dominik Livakovic）救出，般奴費南迪斯衝前再射一腳再被克羅地亞守衛合力解圍，葡萄牙錯失領先機會。

失球後葡萄牙志在反擊，拉菲爾利亞奧於 58 分鐘禁區外施放冷箭，可惜中楣彈出。C 朗拿度於 60 分鐘接應長傳一控一射破網，不過越位在先，入球無效。其後 C 朗再次迎來機會，連拿度維加（Renato Veiga）於一次角度攻勢被攬跌，球證重看視像助理裁判（VAR）的慢鏡後，示意葡萄十二碼，C 朗於 68 分鐘主射極刑中鵠，迎來個人首個世盃淘汰賽入球，為葡萄牙追平 1:1。

兩隊換邊後節奏加快，克羅地亞先有高華錫（Mateo Kovacic）於 48 分鐘單人匹馬殺入禁區射中網側。來到 53 分鐘，37 歲老將比列錫（Ivan Perisic）遠柱射門破網，為克羅地亞先開紀錄，領先 1:0。

拉莫斯成奇兵絕殺對手 克羅地亞最後一擊越位惹爭議

今場比賽相當精彩，雙方進攻你來我往。克羅地亞中場高華錫於 75 遠射中柱，隨後補射又被葡萄牙門將迪奧高哥斯達（Diogo Costa）撲出。高華錫於 80 分鐘放出手術刀直線，彼達蘇錫（Petar Sucic）接應後單刀破門，不過旁證示意越位，入球無效。C 朗拿度於 81 分鐘被換出，球場內傳出陣陣噓聲。

臨完場前，不論是葡萄牙中堅連拿度維加接應角球的攻門，克羅地亞中場還是柏沙歷（Mario Pasalic）的頭槌，都是僅僅斜出。然而來到補時 94 分鐘，拉菲爾利亞奧左路傳中予後備入替的干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos），這名剛轉投意甲球隊 AC 米蘭的前鋒一頭頂入，射入反超前一球。