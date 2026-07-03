世界盃｜C朗︰祖達天上指引助贏波 完場後擁抱莫迪歷感動球迷

C朗拿度打破世界盃淘汰賽入球荒，加上拉莫斯絕殺助葡萄牙以2︰1擊敗克羅地亞。賽後C朗拿度穿起已故葡萄牙隊友祖達的21號球衣，右手指天悼念祖達逝世一年，眼泛淚光。他亦特別上前與前皇馬隊友莫迪歷擁抱及傾談，令球迷大呼感動。

右手指天悼念祖達逝世一年

C朗拿度賽後穿起已故葡萄牙隊友祖達的21號球衣，右手指天悼念祖達逝世一年，眼泛淚光。他表示︰「今天是特別的日子，大家都知道祖達在天上指引我們，是一個特別的時間。所有人都感受到他與我們同在，今天只有贏波才是對他最好的致敬。」賽後C朗立即將舉起21號球衣與全隊合照上載IG，並表示「我們贏了，為了自己、為了迪奧高（祖達）、為了葡萄牙，加油。」