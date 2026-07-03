世界盃｜C朗︰祖達天上指引助贏波 完場後擁抱莫迪歷感動球迷

C朗拿度打破世界盃淘汰賽入球荒，加上拉莫斯絕殺助葡萄牙以2︰1擊敗克羅地亞。賽後C朗拿度穿起已故葡萄牙隊友祖達的21號球衣，右手指天悼念祖達逝世一年，眼泛淚光。他亦特別上前與前皇馬隊友莫迪歷擁抱及傾談，令球迷大呼感動。
右手指天悼念祖達逝世一年
C朗拿度賽後穿起已故葡萄牙隊友祖達的21號球衣，右手指天悼念祖達逝世一年，眼泛淚光。他表示︰「今天是特別的日子，大家都知道祖達在天上指引我們，是一個特別的時間。所有人都感受到他與我們同在，今天只有贏波才是對他最好的致敬。」賽後C朗立即將舉起21號球衣與全隊合照上載IG，並表示「我們贏了，為了自己、為了迪奧高（祖達）、為了葡萄牙，加油。」
祖達與弟弟施華去年7月3日因為交通意外在西班牙喪生，終年28歲。
完場後C朗特意與前皇馬隊友莫迪歷擁抱及傾談，他再次向克羅地亞隊長致敬︰「我和他道別，我們曾合作了6年，他是足球的傳奇，他仍是頂級水準。我尊重他的一切，祝他有美滿的未來。」
對於今場反敗為勝，C朗表示︰「我們要學會承受壓力，才贏得這樣的比賽。上半場葡萄牙控制局勢，下半場就相對混亂，但這就是足球。我們必須做好準備，繼續前進。」
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Ronaldo and Luka Modric after the game.❤️ pic.twitter.com/1Rxnm6LDNE— Chiesa🇵🇹 (@Hazariio) July 3, 2026
葡萄牙教練馬天尼斯則認為賽果及對手令他想起祖達︰「這是一場典型的迪奧高祖達式比賽，2︰1對應他21號球衣，他最後一次為葡萄牙入球的對手（2024年6月友賽），意義非凡。他為球隊帶來很多力量，現在他應該很高興吧。」
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