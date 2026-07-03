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體育
出版：2026-Jul-03 10:30
更新：2026-Jul-03 10:30

世界盃｜C朗︰祖達天上指引助贏波 完場後擁抱莫迪歷感動球迷

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世界盃｜C朗︰祖達天上指引助贏波 完場後擁抱莫迪歷感動球迷

世界盃｜C朗︰祖達天上指引助贏波 完場後擁抱莫迪歷感動球迷

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C朗拿度打破世界盃淘汰賽入球荒，加上拉莫斯絕殺助葡萄牙以2︰1擊敗克羅地亞。賽後C朗拿度穿起已故葡萄牙隊友祖達的21號球衣，右手指天悼念祖達逝世一年，眼泛淚光。他亦特別上前與前皇馬隊友莫迪歷擁抱及傾談，令球迷大呼感動。

右手指天悼念祖達逝世一年

C朗拿度賽後穿起已故葡萄牙隊友祖達的21號球衣，右手指天悼念祖達逝世一年，眼泛淚光。他表示︰「今天是特別的日子，大家都知道祖達在天上指引我們，是一個特別的時間。所有人都感受到他與我們同在，今天只有贏波才是對他最好的致敬。」賽後C朗立即將舉起21號球衣與全隊合照上載IG，並表示「我們贏了，為了自己、為了迪奧高（祖達）、為了葡萄牙，加油。」

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祖達與弟弟施華去年7月3日因為交通意外在西班牙喪生，終年28歲。

C朗拿度賽後穿上已故葡萄牙隊友祖達21號球衣，悼念後者逝世一年 C朗拿度在贏波後右手指天，感謝「祖達天上的指引」 C朗拿度賽後穿上已故葡萄牙隊友祖達21號球衣，悼念後者逝世一年 2026 07 03T013316Z 1127687197 UP1EM7304BG0W RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP POR CRO C朗拿度賽後穿上已故葡萄牙隊友祖達21號球衣，悼念後者逝世一年 祖達逝世一年，仍未被球迷忘記 C朗拿度對克羅地亞被換出後，葡萄牙憑拉莫斯絕殺 C朗拿度對克羅地亞被換出後，葡萄牙憑拉莫斯絕殺

完場後C朗特意與前皇馬隊友莫迪歷擁抱及傾談，他再次向克羅地亞隊長致敬︰「我和他道別，我們曾合作了6年，他是足球的傳奇，他仍是頂級水準。我尊重他的一切，祝他有美滿的未來。」

對於今場反敗為勝，C朗表示︰「我們要學會承受壓力，才贏得這樣的比賽。上半場葡萄牙控制局勢，下半場就相對混亂，但這就是足球。我們必須做好準備，繼續前進。」

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葡萄牙教練馬天尼斯則認為賽果及對手令他想起祖達︰「這是一場典型的迪奧高祖達式比賽，2︰1對應他21號球衣，他最後一次為葡萄牙入球的對手（2024年6月友賽），意義非凡。他為球隊帶來很多力量，現在他應該很高興吧。」

葡萄牙驚險過關，16 強對手將會是勁旅西班牙，「西葡大戰」將於 7 月 7 日凌晨 3 點上演。

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