世界盃｜瑞士挫阿爾及利亞　88年首次淘汰賽贏波

B組力壓加拿大出線的瑞士，在加拿大的溫哥華迎戰以最佳第3名晉級的阿爾及利亞。球隊上下半場各入一球下，以2:0擊敗對手，是球隊1938年之後，再一次於世界盃的淘汰賽階段贏波。

小組賽大勝波斯尼亞及擊敗東道主之一加拿大的瑞士，自1938年，當時世界盃仍只是16強淘汰賽時，於重賽擊敗納粹德國後，球隊之後6次打入淘汰賽階段都是首圈出局。而阿爾及利亞上場差點就令奧地亞出局，但是今場卻未令瑞士遇上考驗。