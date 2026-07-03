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體育
出版：2026-Jul-03 12:56
更新：2026-Jul-03 12:56

世界盃｜瑞士挫阿爾及利亞　88年首次淘汰賽贏波

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瑞士擊敗阿爾及利亞晉級16強。(路透社)

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B組力壓加拿大出線的瑞士，在加拿大的溫哥華迎戰以最佳第3名晉級的阿爾及利亞。球隊上下半場各入一球下，以2:0擊敗對手，是球隊1938年之後，再一次於世界盃的淘汰賽階段贏波。

小組賽大勝波斯尼亞及擊敗東道主之一加拿大的瑞士，自1938年，當時世界盃仍只是16強淘汰賽時，於重賽擊敗納粹德國後，球隊之後6次打入淘汰賽階段都是首圈出局。而阿爾及利亞上場差點就令奧地亞出局，但是今場卻未令瑞士遇上考驗。

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瑞士開賽僅10分鐘，就由射手的比列安保路（Breel Embolo）門前把握機會，為球隊取得領先。雖然阿爾及利亞上半場有近6成的控球，射門也有5次，不過預期入球（xG）僅0.5，相反瑞士上半場xG達1.2。

瑞士換邊48秒拉開比數

在對上5次半場領先的世界盃比賽，瑞士從未輸過，只有在今屆對卡塔爾和2018年被哥斯達黎加迫和。所以在換邊僅48秒，丹尼度耶（Dan Ndoye）就把握到阿爾及利亞解圍不遠，在禁區頂為瑞士拉開2:0。而瑞士的法比安利達（Fabian Rieder）在末段有擴大比數機會，但他對着空門只射向守門員。

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雖然在分組3場都有失球，不過瑞士在餘下時間力保不失，保住2:0勝果完場，自1938年以來，首次在世界盃淘汰賽贏波。瑞士晉級16強後，將與哥倫比亞或加納的勝方爭入八強。

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