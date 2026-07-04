世界盃｜澳洲互射十二碼不敵埃及出局　亞洲球隊全部提早「畢業」（有片）

澳洲於 2006 年加入亞洲足協，自此於亞洲區外圍賽爭取晉身世界盃決賽週的資格。自從日本不敵巴西出局後，澳洲便成為今屆世界盃決賽週亞洲區球隊的最後代表。
澳洲於 32 強面對埃及，兩隊全場以 1:1 打成平手。埃及於互射十二碼決勝以 4:2 擊敗對手。澳洲無緣晉身十六強，「袋鼠軍團」今場敗仗亦正式宣佈所有亞洲（亞足協）球隊全數出局。
埃及早早領先 澳洲半場攻門乏力
埃及開賽後採取主動，大致保持控球權，澳洲卻先帶來驚喜，基斯甸禾柏圖（Cristian Volpato）於 5 分鐘禁區外施放冷箭僅僅中楣。不過埃及始終技勝一籌，艾蘇亞（Emam Ashour）於 13 分鐘接應卡廉哈菲斯（Karim Hafez）傳中頭槌頂入，射入個人於世盃的第二個入球，埃及領先 1:0。
隨後澳洲雖然積極反撲，但攻勢始終流於隔靴搔癢，埃及半場領先一球。
澳洲靠死球發圍 憑對方「烏龍球」追平
換邊後僅 11 秒，埃及便迎來絕佳機會，馬莫殊（Omar Marmoush）接應長傳形成「單刀」，可惜這名效力英超球隊曼城的前鋒射門斜出，無緣為埃及擴大分數。
黃金機會不入，自然埋下伏線。澳洲中場艾登奧尼爾（Aiden O'Neill）於 55 分鐘開出左路罰球，埃及右閘穆罕默德漢尼（Mohamed Hani）不慎將皮球頂入自己龍門，一記「烏龍球」為澳洲追平 1:1。
隨後兩隊互有攻守，但始終未能於法定時間內再入一球，需要進入加時分勝負。
澳洲換門將無用 埃及互射十二碼決勝晉級
兩隊加時後亦再無紀錄，需要進入互射十二碼決勝負，而澳洲則於臨完場前換入後備門將馬菲賴恩（Mathew Ryan）。
澳洲首輪由哈利蘇達亞（Harry Souttar）主理「宴客」，其後第四輪盧卡斯靴靈頓（Lucas Herrington）射中楣，至於埃及球員則全數射入，其中包括皇牌穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）。埃及於互射十二碼總比數以 4:2 擊敗澳洲，打破球隊對上四次互射十二碼全敗的宿命，晉級十六強。
十二碼主射列表
澳洲
哈利蘇達亞 射失
艾雲（Jackson Irvine）射入
阿華馬比爾（Awer Mabil）射入
盧卡斯靴靈頓 射失
埃及
薩巴（Mahmoud Saber）射入
拉比亞（Rami Rabia）射入
穆罕默德沙拿 射入
艾杜麥古特（Hossam Abdelmaguid）射入
埃及驚險過關，十六強將於 7 月 8 日凌晨 12 點對陣阿根廷或佛得角。