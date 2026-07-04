世界盃｜澳洲互射十二碼不敵埃及出局　亞洲球隊全部提早「畢業」（有片）

澳洲於 2006 年加入亞洲足協，自此於亞洲區外圍賽爭取晉身世界盃決賽週的資格。自從日本不敵巴西出局後，澳洲便成為今屆世界盃決賽週亞洲區球隊的最後代表。

澳洲於 32 強面對埃及，兩隊全場以 1:1 打成平手。埃及於互射十二碼決勝以 4:2 擊敗對手。澳洲無緣晉身十六強，「袋鼠軍團」今場敗仗亦正式宣佈所有亞洲（亞足協）球隊全數出局。