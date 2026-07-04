世界盃｜佛得角雖敗不辱 與阿根廷戰至加時僅負2:3出局

加時階段相當精彩，上半場利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）先入球，但佛得角以一記「世界波」回應；加時下半場阿根廷終於憑著中堅基斯甸羅美路（Cristian Romero）的頭槌入球，以3:2險勝一場。然而佛得角這次首度征戰世界盃的表現，足以寫進史冊。

歷史上首次打入世界盃決賽週便殺入淘汰賽的非洲球隊佛得角，於 32 強面對衛冕冠軍阿根廷。雖然雙方實力有差距，更於比賽一度落後。不過佛得角憑著不屈意志，於下半場追成平手，將比賽拖進加時。

隨後阿根廷並不急攻，最終半場僅以一球領先佛得角。

今場阿根廷入局相當慢，初段組織節奏相當緩慢，不過阿根廷勝在有美斯（Lionel Messi）。這名阿根廷球王於29分鐘接應利辛度馬天尼斯的後場長傳，一控一射破網，成套入球動作行雲流水，不負球王之名，帶領阿根廷領先 1:0。

美斯射入其世盃史上第20個入球，為阿根廷先開紀錄。（路透社）

佛得角奇蹟追和 熱血防守將比賽帶進加時

雖然面臨強敵，但佛得角換邊後從不放棄，迪萊杜亞迪（Deroy Duarte）於59分鐘接應隊友賴恩文迪斯（Ryan Mendes）的傳送，禁區內右路窄位起腳，以一記「地波」射破阿根廷門將E.馬天尼斯（Emiliano Martinez）的大門，佛得角奇蹟追平1:1。

隨後便是佛得角門將禾仙夏（Vozinha）的表演時間，先救出美斯於63分鐘的一次「單刀」機會；再於72分鐘撲出美斯的罰球。

佛得角的熱血後防多番化解阿根廷的攻門，禾仙夏臨完場前再度撲出美斯主射的罰球，兩隊於法定時間各一言和，需要加時作賽。