世界盃｜佛得角出局贏盡掌聲 4場法定時間不敗破多項紀錄

任球評的伊巴謙莫域直言佛得角踢得比阿根廷更好︰「佛得角會寮入史冊，他們拿不到世界盃冠軍，但經歷令人感動。比起奪冠球隊，這類小球隊的故事令人更回味。誰會想到他們踢出這樣出色的表現，這支淘汰賽中面積最小球隊，在分組賽3場及今場對阿根廷都展現個性，而且不是死守被動踢法。」

利辛度馬天尼斯︰佛得角永不放棄

加時入球的阿根廷中堅利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）賽後向佛得角派高帽︰「他們踢得很好，永不放棄，這球隊有一種神奇的力量，決定了細節。」柏利迪斯（Leandro Paredes）亦表示︰「我們知道佛得角是困難的對手。他們在分組賽的表現證明是一支好球隊。」

而阿根廷第12在世界盃踢至加時，追平德國紀錄。這支南美勁旅近14場世界盃淘汰賽有8次需要加時。