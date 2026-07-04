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體育
出版：2026-Jul-04 09:40
更新：2026-Jul-04 09:40

世界盃｜佛得角出局贏盡掌聲 4場法定時間不敗破多項紀錄

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世界盃｜佛得角出局贏盡掌聲 4場法定時間不敗破多項紀錄

世界盃｜佛得角出局贏盡掌聲 4場法定時間不敗破多項紀錄

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人口只有約52萬人的佛得角雖然在世界盃32強加時2︰3不敵美斯為首的阿根廷，不少贏盡球迷掌聲，更獲阿根廷中堅利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）派高帽。這支非洲球隊首次晉身世界盃決賽周，就先後賽和世界盃冠軍球隊西班牙、阿根廷，創造多項紀錄。

世界盃32強，阿根廷加時3︰2險勝佛得角。禾仙夏（Vozinha）賽後與美斯握手 世界盃32強，阿根廷加時3︰2險勝佛得角。禾仙夏（Vozinha）賽後與美斯握手 世界盃32強，阿根廷加時3︰2險勝佛得角 世界盃32強，阿根廷加時3︰2險勝佛得角 世界盃32強，阿根廷加時3︰2險勝佛得角 世界盃32強，阿根廷加時3︰2險勝佛得角 世界盃32強，阿根廷加時3︰2險勝佛得角 世界盃32強，阿根廷加時3︰2險勝佛得角 世界盃32強，禾仙夏（Vozinha）8次撲救，當中有4球屬於美斯 世界盃32強，阿根廷加時3︰2險勝佛得角 世界盃32強，阿根廷加時3︰2險勝佛得角 世界盃32強，阿根廷加時3︰2險勝佛得角 2026 07 世界盃32強，阿根廷加時3︰2險勝佛得角 1255387543 UP1EM7401JL14 RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP ARG CPV 2026 07 04T001054Z 2117425868 UP1EM7400I5Y7 RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP ARG CPV 世界盃32強，阿根廷加時3︰2險勝佛得角 2026 07 04T003642Z 856248176 UP1EM7401P41T RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP ARG CPV 世界盃32強，阿根廷加時3︰2險勝佛得角 世界盃32強，阿根廷加時3︰2險勝佛得角 世界盃32強，阿根廷加時3︰2險勝佛得角 世界盃32強，阿根廷加時3︰2險勝佛得角 世界盃32強，禾仙夏（Vozinha）8次撲救，當中有4球屬於美斯 世界盃32強，阿根廷加時3︰2險勝佛得角 世界盃32強，阿根廷加時3︰2險勝佛得角 世界盃32強，阿根廷加時3︰2險勝佛得角 世界盃32強，阿根廷加時3︰2險勝佛得角 世界盃32強，阿根廷加時3︰2險勝佛得角 世界盃32強，阿根廷加時3︰2險勝佛得角

佛得角在世界盃首4場比賽，包括分組賽和西班牙烏拉圭沙特阿拉伯及今場法定時間保持不敗，當中包括3支曾奪得世界盃冠軍球隊。

佛得角首次晉身世界盃決賽周就攻破兩支世界盃冠軍大門，包括烏拉圭名阿根廷，成為近24年首隊達成這成就。佛得角今場兩度射入阿根廷，成為第4隊首次參賽球隊對衛冕冠軍取得最少兩個入球（1958年北愛爾蘭、1966年葡萄牙、2010斯洛伐克）。

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伊巴︰踢得好過阿根廷

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任球評的伊巴謙莫域直言佛得角踢得比阿根廷更好︰「佛得角會寮入史冊，他們拿不到世界盃冠軍，但經歷令人感動。比起奪冠球隊，這類小球隊的故事令人更回味。誰會想到他們踢出這樣出色的表現，這支淘汰賽中面積最小球隊，在分組賽3場及今場對阿根廷都展現個性，而且不是死守被動踢法。」

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利辛度馬天尼斯︰佛得角永不放棄

加時入球的阿根廷中堅利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）賽後向佛得角派高帽︰「他們踢得很好，永不放棄，這球隊有一種神奇的力量，決定了細節。」柏利迪斯（Leandro Paredes）亦表示︰「我們知道佛得角是困難的對手。他們在分組賽的表現證明是一支好球隊。」

而阿根廷第12在世界盃踢至加時，追平德國紀錄。這支南美勁旅近14場世界盃淘汰賽有8次需要加時。

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