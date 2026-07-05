世界盃｜佛得角門將禾仙夏獲中國商人邀請訪溫州　計劃安排食糯米飯

世界盃32強非洲國家佛得角（Cape Verde）加時僅以2︰3不敵美斯在陣的阿根廷，令佛得角繼賽和西班牙後再度爆紅，其中守門員名將禾仙夏（Vozinha）的IG Followers已升至2502萬。曾協助禾仙夏母親Ana才得以申請美國簽證及現場見證佛得角比賽的溫州商人林杰，表示將邀請禾仙夏訪問中國。

身在佛得角角、來自浙江省溫州市的商人林杰表示，他觀看全場比賽後指出，「我全程看完這場比賽，全程緊繃神經，整場對決的刺激感遠超預期。」他進一步指出，「這屆世界盃讓全世界人民認識了解了佛得角，禾仙夏在賽場上展現出的拼搏精神，打動了無數人。」