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體育
出版：2026-Jul-05 11:13
更新：2026-Jul-05 11:13

世界盃｜佛得角門將禾仙夏獲中國商人邀請訪溫州　計劃安排食糯米飯

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世界盃｜佛得角門將禾仙夏（Vozinha）獲中國商人邀請訪溫州　計劃安排食糯米飯

世界盃｜佛得角門將禾仙夏（Vozinha）獲中國商人邀請訪溫州　計劃安排食糯米飯

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世界盃32強非洲國家佛得角（Cape Verde）加時僅以2︰3不敵美斯在陣的阿根廷，令佛得角繼賽和西班牙後再度爆紅，其中守門員名將禾仙夏（Vozinha）的IG Followers已升至2502萬。曾協助禾仙夏母親Ana才得以申請美國簽證及現場見證佛得角比賽的溫州商人林杰，表示將邀請禾仙夏訪問中國。

身在佛得角角、來自浙江省溫州市的商人林杰表示，他觀看全場比賽後指出，「我全程看完這場比賽，全程緊繃神經，整場對決的刺激感遠超預期。」他進一步指出，「這屆世界盃讓全世界人民認識了解了佛得角，禾仙夏在賽場上展現出的拼搏精神，打動了無數人。」

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林杰︰禾仙夏是英雄

林杰透露，已計劃邀請禾仙夏及其家人未來訪問中國，行程仍在規劃中，溫州將是必訪城市之一，屆時將安排體驗當地美食，包括糯米飯等特色小食。他也提到，先前曾在禾仙夏童年生活街區牆面繪製其人像畫，「禾仙夏是英雄，出於對球員的尊重才完成這幅創作，我只是做一點小事。」

與此同時，佛得角將獲得國際足協1100萬美元賽事獎金，此外，每支參賽球隊還會獲得一筆約250萬美元的備戰補助金。佛得角是今屆世界盃參賽國面積最小的國家，位於西非外海，人口僅約52萬人。

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