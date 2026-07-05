世界盃｜麥巴比一箭定江山　法國一球小勝巴拉圭過關

「高盧雄雞」於16強面對巴拉圭雖然一度無法找到破門良方，但仍能憑著基利安麥巴比（Kylian Mbappe）下半場操刀十二碼得手，以1:0小勝巴拉圭，順利晉身八強。

能夠於32強淘汰德國，巴拉圭實力不容忽視，甫開賽便擺上鐵筒陣死守。法國顯然未能適應巴拉圭的嚴密防線，上半場進攻鐵三角奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）、米高奧利斯（Michael Olise），以及基利安麥巴比面對銅牆鐵壁無計可施。

杜伊後備入替有貨交 麥巴比再入一球

換邊後，法國繼續控制局面，及至69分鐘終於找到缺口。迪斯亞杜伊（Desire Doue）在禁區內被巴拉圭中場迪亞高高美斯（Diego Gomez）絆倒，球證本來並未判罰，但在觀看視像助理裁判（VAR）的重播後，直指十二碼點。基利安麥巴比主射極刑中鵠，法國終於打開紀錄領先 1:0。攻入此球後，麥巴比於今屆世盃累積至7球，於神射手榜追平美斯（Lionel Messi）。

下半場巴拉圭多番粗野犯規都未有吹罰，球證執法尺度令人有所質疑。法國最終以一球小勝巴拉圭，有驚無險過關。