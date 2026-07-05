世界盃｜麥巴比爆粗鬧巴拉圭踢法骯髒︰根本不想踢足球

基利安麥巴比（Kylian Mbappe）70分鐘射入12碼，今屆5場攻入7球追平美斯並列神射手榜第一位，亦在世界盃決賽周累積19球，以1球落後美斯緊隨其後。連同法國國家隊及效力球會皇家馬德里，麥巴比在2025/2026球季轟入55球，刷新個人新高。

不過這名射手在比賽時多次被對手踢跌，又被巴拉圭門將奧蘭度基爾（Orlando Gill）用皮球從後擲中，贏波後仍不滿巴拉圭踢法︰「巴拉圭根本不想踢足球（Paraguay did NOT want to play football），我們以表現回應如何應對，法國贏波，是較好的球隊。巴拉圭踢得骯髒，法國也可以。」訪問時，麥巴比更真性情爆粗︰「他們向我們Fxxx off，我們也會以Fxxx off回應。」

巴拉圭1面黃牌 法國3面黃牌

法國後備入替的卓基（Rayan Cherki）指球證判決有利巴拉圭︰「我不知道巴拉圭有30次犯規都沒有一張黃牌。今天證明法國隊準備好應對戰爭，我們好好回應了。」根據國際足協資料，全場巴拉圭13次犯規獲1張黃牌，法國11次犯規獲3張黃牌。

法國名宿亨利亦不滿判決︰「法國拿了3張黃牌，巴拉圭在超技術和多番身體接觸下只有1張黃牌。」