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體育
出版：2026-Jul-05 07:04
更新：2026-Jul-05 07:04

世界盃｜麥巴比一箭定江山　法國一球小勝巴拉圭過關（有片）

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世界盃｜麥巴比一箭定江山　法國一球小勝巴拉圭過關（路透社）

世界盃｜麥巴比一箭定江山　法國一球小勝巴拉圭過關（路透社）

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賽前奪冠大熱法國狀態繼續大勇！

「高盧雄雞」於16強面對巴拉圭雖然一度無法找到破門良方，但仍能憑著基利安麥巴比（Kylian Mbappe）下半場操刀十二碼得手，以1:0小勝巴拉圭，順利晉身八強。

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巴拉圭佈下嚴密防線　法國半場進攻失靈

能夠於32強淘汰德國，巴拉圭實力不容忽視，甫開賽便擺上鐵筒陣死守。法國顯然未能適應巴拉圭的嚴密防線，上半場進攻鐵三角奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）、米高奧利斯（Michael Olise），以及基利安麥巴比面對銅牆鐵壁無計可施。

「高盧雄雞」難以組織入禁區，僅能憑零星遠射製造埋門，上半場兩隊打成0:0。

世界盃｜麥巴比爆粗鬧巴拉圭踢法骯髒︰根本不想踢足球

巴拉圭佈下嚴密防線　法國半場進攻失靈（路透社）

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杜伊後備入替有貨交　麥巴比再入一球

換邊後，法國繼續控制局面，及至69分鐘終於找到缺口。迪斯亞杜伊（Desire Doue）在禁區內被巴拉圭中場迪亞高高美斯（Diego Gomez）絆倒，球證本來並未判罰，但在觀看視像助理裁判（VAR）的重播後，直指十二碼點。基利安麥巴比主射極刑中鵠，法國終於打開紀錄領先 1:0。攻入此球後，麥巴比於今屆世盃累積至7球，於神射手榜追平美斯（Lionel Messi）。

下半場巴拉圭多番粗野犯規都未有吹罰，球證執法尺度令人有所質疑。法國最終以一球小勝巴拉圭，有驚無險過關。

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兩隊下半場一度甚有火藥味。（路透社）

兩隊下半場一度甚有火藥味。（路透社）

法國晉級後，今屆世盃八強首個對壘亦正式出爐，法國將於7月10日凌晨4時大戰摩洛哥。

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